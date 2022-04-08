Колишні керівники Citi шукають 100 млн доларів США за крипто-хедж-фонди

(Bloomberg) - Три колишні керівники Citigroup Inc., які залишили банк минулого місяця, сформували Motus Capital Management, фірму, яка прагне полегшити фізичним особам з високою вартістю робити ставки на криптовалюти.

АлексКріете, Грег Гірасоле та Френк Кавалло прагнуть зібрати 100 мільйонів доларів за пару активно керованих хедж-фондів, які будуть зосереджені на цифрових активах, сказали в інтерв'ю. Кожен з них є партнер-засновником Motus, латинського терміна для слова «мотор».

«Клієнти жадають повернення», - сказала Кріете. «Вони хочуть викриття, але їм важко знати, що таке афера та які реальні інвестиційні можливості».

Krieteі Girasole зробили сплеск минулого місяця, коли вони покинули Citigroup менше ніж через рік після того, як були обрані для контролю за новою групою цифрових активів у підрозділі управління капіталом гіганта Уолл-стріт. До цього Kriete керував 3 мільярдами доларів і Girasole $5 млрд для приватних банківських клієнтів Citigroup. Нещодавно Кавалло обіймав посаду інвестиційного радника в Citigroup, де він керував активами 8 мільярдів доларів та займав позиції в підрозділі комерційних та міжактивів компанії.

Троєінвестують власні активи в фонди Motus, сказали в інтерв'ю. Фонди не будуть самоутримуватися, а це означає, що вони не контролюватимуть приватні ключі своїх цифрових активів, і вони обмежать активи, які вони володіють біржами, як частина своїх зусиль для задоволення процесів належної обачності зі досвідченими інвесторами.

«Ми працюємо з найкращими у своєму класі постачальниками, щоб задовольнити фідуціарний стандарт, який очікують наші клієнти», - сказав Гірасол.

Motus, що базується в Нью-Йорку, має намір запропонувати як зростання, так і фінансування доходів. Фонд зростання зосередиться на інвестуванні в токени з меншою ринковою капіталізацією, в які більші кошти складніше інвестувати, сказав Кавалло.

«Ми думаємо, що ми дійшли до суті справи», - сказав він. «З такими активами, як Bitcoin і ETH, клієнти можуть зробити це самостійно. Їм не потрібно платити комусь, щоб купити їм біткойн».

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Колишні керівники Citi шукають 100 мільйонів доларів за крипто-хедж-фонди

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