Конфліктз Нікарагуа над територіальними частинами моря в Карибському басейні, і для якого в 2013 році режим Даніеля Ортеги ініціював судові спори перед Міжнародним судом правосуддя, який базується в Гаазі (Нідерланди), є основною причиною, чому Міністерство закордонних справ, також Міністерство закордонних справ, також Міністерство закордонних справ Колумбії, запланувало зустріч з Комітетом закордонних справ на цю п'ятницю о 8 годині ранку.

Слідпам'ятати, що ця делегація складається з конгресменів других комітетів Палати представника та Сенату, колишніх президентів Колумбії та урядових делегатів.

Саме сенатор Антоніо Сангвіно повідомив в різних ЗМІ країни про цю зустріч , на яку є досить багато очікувань.

«На цій сесії ми почуємо про постанову щодо передбачуваних порушень у Карибському морі, винесене Міжнародним судом юстиції в Гаазі, що відповідає позов, поданому Нікарагуа проти Колумбії. Мисподіваємось, що ця постанова не буде суперечити інтересам нашої нації», - заявив конгресмен на радіо La W.

За словами самого Сангвіно, також буде обговорюватися питання конфлікту у Східній Європі, який має світову дипломатію на межі.

«Ми будемо знати позицію Колумбії в конфлікті між Україною та Росією. Митакож будемо проінформовані про відносини зі США. Я сподіваюся, що колишні президенти республіки можуть бути присутніми», - цитували вони на Каракол радіо про те, що сказав сенатор.

Наприкінці березня Міністерство закордонних справ повідомило, що вже є дата, щоб почути постанову Міжнародного суду ООН щодо двох позовів, накладених Нікарагуа та Колумбією.

Важливо зазначити, що вирок суду Гааги не означатиме жодних змін у картах жодної з двох країн, що беруть участь у судових розглядах, як це було 19 листопада 2012 року.

З цього приводу Колумбія підтримувала суверенітет над материком Сан-Андрес, Провіденсія та сім ключів, прикріплених до департаменту - Альбукерке, Бахонуево, Південно-Східного, Кітасуеньо, Ронкадор, Серрана та Серранілла - але втратила значну частину моря в Нікарагуа і збереглася лише дванадцять морські милі води, що оточує їх території.

Рішення Гаазького суду пов'язане з передбачуваними порушеннями суверенних прав та морських просторів у Карибському морі Колумбією, звинувачених урядом Даніеля Ортеги з 2013 року.

За даними Нікарагуа, Національний флот Колумбії продовжує працювати у водах Карибського моря, які вже не є частиною його юрисдикції. Крім того, вони кажуть, що видача указу 1946 від 2013 року, яка встановлює Інтегральну суміжні зони архіпелагу, уряд Колумбії опускає зміни, які мали відбутися на карті після постанови.

У відповідь на цю вимогу Колумбія протидіяла центральноамериканській країні. За даними Міністерства закордонних справ Колумбії, «Нікарагуа порушила права кустарного рибальства жителів архіпелагу, зокрема громади Райзала, на доступ і експлуатацію своїх традиційних рибальських банків».

Крім того, у цій країні був би виданий указ, який суперечить міжнародному праву і прагнув би додати ще більше морських районів, ніж вона вже виграла в суді, на шкоду Колумбії.

Для вирішення цієї суперечки суд Гааги скликав кілька усних слухань - як віч-на-віч, так і віртуальне - між 20 вересня по 1 жовтня минулого року . Від імені Колумбії, крім захисників, виступили віце-президент та міністр закордонних справ Марта Люсія Рамірес, губернатор департаменту Сан-Андрес та Провіденсія Еверт Хокінс Шегрін, Національний флот та представник громади Райзал Кент Френсіс Джеймс.

Команда, яка втрутилася на захист Колумбії, відстоювала традиційні рибальські права райзальної громади - чиї школи риби впали за межі 12 морських миль, передбачених попереднім постановою - нібито порушення прав Нікарагуа щодо Колумбії щодо Карибського моря, захист суверенітету Колумбії, захист морської екосистеми і війна з наркотиками.

Зі свого боку, очікується, що режим Ортеги представить будь-які докази, які він має щодо передбачуваних порушень морського простору, які Колумбія вчинила з моменту винесення рішення рішення в листопаді 2012 року.





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