Великдень в Перу: перевірте ціну авіаквитків та автобусних квитків на це свято

Великоднійсезон в країні - одна з найбільш очікуваних дат для перуанців, які починають поїздки в інтер'єр країни в рамках внутрішнятуристична діяльність. Наразі влада представила гнучкість, пов'язані з коронавірусними обмеженнями. Ось як мандрівники можуть подорожувати автобусом та/або літаком, щоб насолодитися культурою та гастрономією, яку пропонує кожен куточок Перу.

Якщо у вас є сумніви щодо надзвичайного стану в національній дорожній мережі, цей указ не вплине на землю транспортних компаній або туристів, які подорожують по дорогах. За даними PNP, цей захід не вплине на людей, які рухаються і спокійно проходять огляд визначних пам'яток, оскільки він спеціально спрямований на «людей, які блокують дороги і викликають серйозні порушення порядку».

Знаючи цю інформацію, ви можете продовжити планування своєї поїздки на свято Великодня 2022 року. Нижчеми ділимося переліком приблизних цін вартості квитків, на літаку та автобусі, які можуть зрости через соціальну ситуацію, яка переживається в країні.

El Camino Inca. (foto: Tours a Machu Picchu desde Cusco) Tours a Machu Picchu desde Cusco

ВАРТІСТЬКВИТКІВ В КУСКО

Мандрівники зможуть знайти автобусні квитки з 185 підошви, в рамках базової послуги на одну людину. Якщо ви хочете подорожувати літаком, ви знайдете рейси з 746 підошв на секцію, здійснюючи транзит безпосередньо без зупинок. Поїздка в обидва кінці може коштувати вам приблизно 1500 підошви.

ЦІНИНА КВИТКИ В АРЕКІПА

У випадку цього пункту призначення, відомого як Біле місто, туристи знайдуть автобусні квитки з 135 підошви, з виїздами вранці, вдень та вночі. У разі авіаперельотів ви можете вибрати вильоти з 505 підошви або 136 доларів. Рекомендація: Якщо ви здійснюєте будь-які платежі в іноземній валюті, заздалегідь перевірте курс валют.

ВАРТІСТЬКВИТКІВ НА АЯКУЧО

Це одне з історичних і релігійних напрямків, які занурюються в релігійні гуляння, які відбуваються в квітні місяці. На ці дати земельний квиток може коштувати вам 230 підошви. Дешевий квиток на літак коштуватиме приблизно 510 підошв.

Una vista general de los Uros en Puno, Perú. Europa Press/Contacto/John Milner Europa Press

ВАРТІСТЬКВИТКІВ В ПУНО

За приблизну півтори години подорожі ви зможете дістатися до Хуліаки повітряним рейсом, який коштував би від 55 доларів, взявши за орієнтир наявність авіакомпаній «низької вартості» в країні. У разі мобілізації землею це коштувало б 190 підошв як базовий тариф. Зверніть увагу, що для тривалих поїздок пропонуються спеціальні послуги, щоб зробити ваш трансфер комфортним.

ВАРТІСТЬКВИТКІВ В ІКА

Земля перуанського піско та смачні вина вітають вас на Великдень. Єдиний маршрут доступу - по суші, або приватним транспортним засобом, або в компанії. Квиток може коштувати вам приблизно 70 підошви. Більшість компаній мають погодинні відправлення, що полегшує вам доступ до місця.

ВАРТІСТЬКВИТКІВ НА ТРУХІЛЬО І ПІУРА

Щоб ввести обидва напрямки, у вас є можливість повітря та землі. Якщо ви хочете пересуватися на автобусі, в компаніях ви знайдете квитки від 170 підошв. У разі подорожі на літаку, ви зможете переглянути варіанти, починаючи від 440 підошви. Оскільки це район з активною туристичною активністю протягом року, ціни зростають у особливі дати.

ЦІНАКВИТКІВ В ІКІТОС

Щоб дістатися до Ікітос літаком, ми можемо знайти рейси приблизно з 64 доларів або 237 підошви. Чи можу я подорожувати по суші? Відповідь - ні. Це місто, де немає сухопутного зв'язку в Перу, тому єдині способи дістатися туди - це повітря або річка. Наприклад, в Куско можна знайти стикувальні рейси.

ВАРТІСТЬКВИТКІВ НА ПУКАЛЛПУ

Щоб дістатися до цього пункту призначення в перуанських джунглях, нам доведеться заплатити за рейс ціною, починаючи з 203 підошви. Якщо це по суші, орієнтовна вартість на людину становить 95 підошви. Щоб знайти більше варіантів, одна з альтернатив - наземний термінал Plaza Norte, який об'єднує велику кількість компаній, які надають послуги з перевезення пасажирів та посилок.

[Детальна інформація відповідає аналізу, проведеному редакторами Infobae Peru, приймаючи в якості джерел інформації цільові сторінки компаній, які працюють в країні для квитків 1 особою]

Así se celebra Semana Santa en Perú, el periodo de reflexión entre creyentes.

КОЛИСВЯТО ВЕЛИКОДНЯ?

Згідно з офіційним календарем, який керує нашою країною, він відзначається як свято в четвер 14 і п'ятницю 15 квітня. Виходячи з попередніх років, ці неробочі дні можуть бути продовжені до суботи 16 та неділі 17, щоб перуанці могли здійснювати внутрішній туризм, один із заходів, які найбільше постраждали в Перу з березня 2020 року пандемією.

РЕГІОНИ, ЯКІ АКТИВУЮТЬ ТУРИЗМ

Згідно з офіційним звітом Промперу, це регіони, які матимуть зростання щодо реактивації після тижнів зупинки через початок пандемії COVID-19 по всій країні.

75% Куско

Арекіпа на 55%

50% Іка

Пуно на 50%

Ліма на 35%

За даними Мінкетура, станом на січень 2022 року регіонами, які найбільше подорожують до нашої країни, будуть Північна Америка (37%), Південна Америка (35%) та Європа (23%).

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