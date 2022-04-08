Десятки загиблих після нападу на евакуаційний центр в Україні

(Bloomberg) Десятки людей загинули і отримали поранення, після того, як Росія бомбила головний залізничний евакуаційний центр на східному фланзі підконтрольної уряду території в Києві, повідомили українські чиновники в п'ятницю.

Щонайменше39 людей загинули і більше 80 отримали поранення, коли щонайменше одна російська ракета «Точка-У» з касетними боєприпасами потрапила на головний залізничний вокзал Краматорська, місто, яке знаходиться на відстані 75 кілометрів від Донецька, підконтрольного сепаратистам, повідомили чиновники.

Містостало евакуаційним центром, пропонуючи в день близько 8 тисяч осіб, переважно жінок і дітей, можливість втекти від війни в Росії, заявив міський голова Олександр Гончаренко. Фото, опубліковані Зеленським і Міністерством оборони, показали жертв, розкиданих серед повних валіз. Напад спровокував сильний засудження з боку України та Європейського Союзу.

«Не маючи сили чи мужності зіткнутися з нами на полі бою, вони цинічно знищують мирних жителів», - написав президент Володимир Зеленський у Facebook.

МіноборониРФ заперечувало відповідальність за напад і заявило, що вже ліквідувало використання знайденого на місці події типу ракет, повідомляє «Інтерфакс».

Закілька годин до нападу російські війська бомбили єдине підконтрольне урядом залізничне сполучення з Краматорська до західної частини України, повідомили в регіональній залізниці.

Понад200 тисяч жителів Донецької області скористалися залізницею для евакуації з моменту початку війни 24 лютого. Про це повідомила Україна 24 TV речниця регіонального уряду Тетяна Ігнатченко.

ГубернаторДонецької області Павло Кириленко у пізнавальному відео заявив, що інцидент є навмисним нападом на мирних жителів.

«Вони знають, де атакувати», - сказав він, обіцяючи продовжити евакуацію з району, оскільки російські війська готуються до масштабного наступу та ескалації в регіоні.

«Вони бомбардують все: критичну цивільну інфраструктуру, критичну медичну інфраструктуру», - сказав Кириленко. «Ворог ні перед чим не зупиниться».

ЄСрішуче засудив напад, коли глава зовнішньої політики Хосеп Боррелл твітував, що це була «ще одна спроба закрити шляхи втечі для тих, хто рятується від цієї невиправданої війни і заподіює людські страждання».

Борреллі президент Європейської комісії Урсула фон дер Лейєн відвідують Київ у п'ятницю, щоб зустрітися з Зеленським.

Оригінальнапримітка:

Десятки загиблих, коли Росія завдає удару по Україні залізничним центром евакуації (1)

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