Даніель Урресті, Рафаель Лопес Аліага та Джордж Форсайт очолюють опитування для кабінету мера Ліми

7 жовтня 2022 року в Перу відбудуться муніципальні та регіональні вибори , і згідно з останнім опитуванням Datum, Даніель Урресті очолює намір голосування з 21%, а потім лідер народного поновлення та ультраправий, Рафаель Лопес Аліага , з 19%. У той час як на третьому місці, і далі, знаходиться колишній мер Ла Вікторія, Джордж Форсайт з 10%.

РікардоБельмонт займає четверте місце з 7%, а потімАльберто Техада (4%). АльвароПас де Ла Барра має 3%, аЕдді Куеллар - 2%.

Представник Народної Сили Сезар Комбіна ледве досягає 1%.

Однак 22% заявили, що проголосують порожнім, недосконалим або без кандидата, а ще 10% все ще не вирішують, якого кандидата вони обрали б.

Згідно з інформаційним листом, це опитування проводилося на національному рівні в цільовій групі чоловіків і жінок у віці від 18 до 70 років і має похибку 4,5%.

КАМПАНІЯДЛЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЗАЛУ

Хоча кандидати від керівної партії та інших політичних партій ще не відомі, гонка дійти до муніципального залу почалася в соціальних мережах, де кандидат в партію «Подемос» не соромиться робити суворі коментарі проти чинного мера Ліми, Хорхе Муньос та кандидатів на суперника.

Урресті, який був кандидатом у президенти Республіки, оголосив себе «стандартоносієм» проти злочинності, і серед його передвиборчих обіцянок, як і інші кандидати, є боротьба зі злочинністю в столиці Перу, яка була переповнена хітменами, рекетирами та венесуельцями мафії, які зайняли різні райони Ліми.

РафаельЛопес Аліага з народного поновлення нещодавно підтвердив свою кандидатуру на посаду мера Ліми, але принизливі заяви речника Конгресу його партії Хорхе Монтоя, який напередодні заявив, що він виступає за іммобілізацію, декретовану урядом, оскільки він мав інформацію, що вони були Збираючись «спуститися по пагорбах, щоб розграбувати місто», засмутили ультраправого лідера і його передвиборної кампанії.

ЛопесАліагав інтерв'ю RPP заявив, що приказка Монтоя була в особистій якості і не відображає позиції його парламентської лави. «Ця фраза мене спантеличила, я зателефонував йому і сказав йому, що він повинен вибачитися, але він не вибачився, і мені довелося вибачитися, і я прошу вибачення як партію за цю нещасну фразу. Я обурений і не згоден, це буде відповідальність Хорхе Монтоя , що він має на увазі, це принизлива фраза», - сказав він.

Тим часом Джордж Форсайт, який займає третє місце в намірі голосування, був жорстко критикований за те, що він використовував своє особисте життя як вітрину, щоб виграти народне голосування. Кілька років тому, до муніципальної виборчої кампанії 2018 року, він заручився і одружився на актрисі Ванессу Теркес. Його весілля було представлено в ЗМІ, і ця виставка допомогла йому завоювати посаду мера Ла-Вікторії, посаду, яку він подав у відставку через пару років, щоб балотуватися на президентських виборах, але скандал про його розлуку та звинувачення в агресії проти колишнього партнера змінив результати і не вдалося розмістіть його на перших місцях, і його партія втратила виборчу реєстрацію, оскільки вона не могла досягти 5% голосів.

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