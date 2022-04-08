Дані Алвес запевнив, що не вкладе багатство в Хааланд і вказав, який мегастар Барселона повинен підписати

Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Sevilla - Camp Nou, Barcelona, Spain - April 3, 2022 FC Barcelona's Dani Alves during the match REUTERS/Albert Gea

ДаніАлвес - найтитулованіший футболіст у футбольній історії, з 45 коронаціями, і він також є одним з найкращих правих захисників усіх часів, саме тому його думку чують уБарселоні та всіх футбольних експертів. У цьому контексті не випадково цього тижня бразилець висловився щодо наступного ринку пропуску і дав свої погляди на те, що повинен робити каталонський клуб.

38-річний є частиною загону Blaugrana, хоча протягом сезону він брав участь лише у 10 матчах, і його консультували сайти Sport та Mundo Deportivo щодо можливого прибуття Ерлінга Хааланда до роздягальні culé. Норвезького навідника, з поточним контрактом з Боруссією Дортмунд, шукають найкращі клуби світу, такі як Манчестер Сіті, Юнайтед, Ліверпуль та Реал Мадрид та Барселонатакож у цій заявці.

Колишній гравець «Парі Сен-Жермен» і «Ювентус» був щирим, висловивши свою думку з цього питання: «Я б не викинув решту для Халанда. Чесно кажучи, я б не витратив на це багато грошей. У Мбаппе, так, але не в Хааланді. Язаймаюся спортивним директором, так, але я б зробив ставку на Мбаппе спочатку. Мені це здається більш повним в усіх відношеннях. Якщо ви збираєтеся зробити гігантські інвестиції, ви повинні зробити це в кращому випадку. Якби це було до мене, я б зробив ставку на Мбаппе».

Erling Haaland tiene apenas 21 años y sus registros goleadores son superiores a los que tenían Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a esa edad (Reuters) REUTERS

Його коментар резонував на європейських порталах головним чином тому, що Мбаппе припинить зв'язок з ПСЖ у червні і ще не відновив його, тому вважається, що він вже погодився прибути до іншої команди. Все говорить про те, що його пунктом призначення стане Реал Мадрид. «Це найкраще, і для стилю Барси. На даний момент у футболі немає іншого кращого за нього», - наполягав він на 23-річному французі.

З іншого боку, він вибрав двох гравців, які, на його думку, найбільше виділяються праворуч: «Мені дуже подобається Ліверпульський Олександр Арнольд, мені також дуже подобається Хакімі (від ПСЖ), але мені подобається те, що він робить. У Фламенго є один, він молодий, мені подобається те, як він грає і як він розуміє гру (Matheuzinho)».

У той же час, в рамках появи нової породи футболістів з великою проекцією від La Masia, академії Барселони, таких як Педрі або Гаві , Алвес визнав, що в даний час існує великий тиск, який безпосередньо стикається з розвитком: «Сьогоднішній футбол не дати вам час чекати, поки молоді люди візьмуть туман. Спорт вимагає відтепер вас в повній мірі».

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