Небезпечні бактерії містяться в їжі з ПАЕ в муніципалітеті Мета

7 квітня Офіс Генерального контролера Республіки виявив, у звіті, серйозну ситуацію, яка може поставити під загрозу здоров'я неповнолітніх у навчальному закладі Сан-Лоренцо в Кастилії Ла-Нуева.

Згідноз документом, загальні коліформи та фекальні коліформи/Escherichia Coli були знайдені у запеченій курці, яка подається студентам цього закладу, в рамках шкільного плану їжі, зібраний Ель Тіемпо.

Згідно з публікацією Управління контролера, відомої газеті, фактори ризику були виявлені в обробниках продуктів харчування та поводження з твердими та рідкими відходами.

Що стосується звіту, Міністерство освіти Кастилії Ла Нуева стверджувало, що це помилка тлумачення при читанні аналізів, які знаходяться в руках Управління контролера і які були проведені Департаментом охорони здоров'я.

За даними муніципальної мерії, там проводяться суворі методи спостереження та контролю за ПАЕ та працюють рука об руку з батьками, учнями та вчителями.

Поки цього навчального року в Бояка, Антіокія, Рісаральда, Кундінамарка та Мета повідомлялося про можливі спалахи харчових захворювань (ETS) в їжі, поставлених Шкільним планом харчування (PAE). Міністерствонаціональної освіти (MEN) через свій відділ харчування для навчання (UAPA) та Міністерство охорони здоров'я (МінСалюд) контролюють випадки, а деякі постраждалі неповнолітні пройшли медичні тести.

Булозазначено, що перший можливий випадок ЕТА був виявлений 28 лютого в Бояці. Проводячи попередні розслідування, медичний персонал, який лікував постраждалої особи, визначив, що справа може бути пов'язана з їжею, наданою ПАЕ, тому вони зв'язалися з МінСалюдом. Негайно Національний центр зв'язку (CNE), приєднаний до вищезгаданого портфеля, провів відповідний аналіз та повідомив УАПА.

Під час ретельного розслідування підрозділ «Їжа для навчання» виявив тривожні випадки, особливо в Бояці. За даними Міністерства освіти, навіть за один рік не було зареєстровано стільки випадків АСД, скільки тих, які були відомі лише за останні два тижні.

«Це ситуація, яка дивує та хвилює через кількість практично одночасних сповіщень у тому ж сертифікованому територіальному утворенні лише за один місяць, коли навіть за не цілий рік ця кількість звітів була досягнута», - сказав Хуан Карлос Мартінес Мартінес Мартінес, директор продовольства Навчайтеся Unit (UAPA), 15 березня в діалозі з RCN Mundo.

Було детально про те, що в Бояці є п'ять муніципалітетів, де виявлено випадки АСД: Пайпа, Сачика, Белен, Соата та Сокота. Згідно з епідеміологічними повідомленнями, причини інфекцій були пов'язані з бактерією, відомою як Bacillus Cereus, присутньою в сухому незбираному молоці Nutralac, яка постачалася через EAP.

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