Коронавірус: крихітної краплі слини достатньо, щоб заразити іншу людину

Коронавірус поширився з Китаю у світі в 2019 році і все ще поширюється. Однією з переваг, яку він мав, є його контагіозність, яка була більшою з різними варіантами занепокоєння, які були породжені. Дослідження у Великобританії показало, що лише 10 мкм краплі кашлю або чхання достатньо, щоб заразити людину коронавірусом.

За допомогою суперечливого дослідження було виявлено, що він заразив групу з 36 людей, які добровольці вірусом. Метоюдослідження було зрозуміти, як відбулося зараження у людей, які зазнали коронавірусу. Йогоочолили дослідники з Імперського коледжу і фігурували в журналі Nature Medicine.

Він також виявив, що людині, яка заразила інфекцію, потрібно всього два дні, щоб почати поширювати вірус на інших. Крім того, було виявлено більше доказів щодо передсимптоматики, що вони заразні: заражені люди усувають велику кількість вірусів перед виявленням симптомів.

De los 36 pacientes estudiados, 18 se infectaron. Dos de ellos nunca desarrollaron síntomas/ REUTERS/Toby Melville/Archivo REUTERS

Судовий процес полягав у зараженні 36 людей коронавірусом, яких контролювали до двох тижнів після перебування в лікарні в березні 2021 року. Потім вони стежили за своєю еволюцією. Не всі отримали вірус, хоча вони були викриті.

36 добровольців були віком від 18 до 30 років і не мали факторів ризику важкого Covid-19 і були заражені невеликою краплею рідини, що містить оригінальний штам коронавірусу. Вякості запобіжного заходу пацієнти інфікувалися поетапно. Перші 10 осіб отримали противірусний препарат ремдезивір, щоб знизити свої шанси на серйозні захворювання, хоча вважався непотрібним.

Дослідники спостерігали за пацієнтами 24 години на добу, поки вони залишалися два тижні в Королівській вільній лікарні в Лондоні. З 36 пацієнтів 18 були інфіковані. У двох з них ніколи не розвивалися симптоми.

Solo se necesitan dos días para que una persona que adquiere la infección empiece a contagiar el virus a otras

У тих, хто хворів, мали легкі випадки закладеності носа, закладеності, чхання та болю в горлі. Жоден з пацієнтів не розвивався проблем з легенями, можливо, через їх гарне здоров'я або той факт, що їм давали невелику кількість вірусу.

Близько 83% втратили нюх, принаймні частково. Черезпівроку після завершення дослідження людина ще не відновив нюх, але йому стає краще . При дослідженні добровольці вигнали вірус приблизно на 6,5 днів, в середньому, або до 12 днів, навіть якщо у них не було симптомів.

Професор Крістофер Чіу, з Імперського коледжу Лондона, був керівником дослідження. «Наше дослідження виявляє кілька дуже цікавих клінічних ідей, особливо навколо короткого інкубаційного періоду вірусу, дуже високої екскреції вірусу через ніс, а також корисності тестів бічного потоку, з можливими наслідками для охорони здоров'я», - уточнив він.

Christopher Chiu trabaja en el Imperial College de Londres y fue el líder de la investigación/Archivo

Дослідники також провели когнітивні тести для перевірки короткострокової пам'яті та часу реакції волонтерів, хоча дані оцінюються. При дослідженні добровольці вигнали вірус приблизно на 6,5 днів, в середньому, або до 12 днів, навіть якщо у них не було симптомів.

Дізнавшись результати дослідження, виникають різні перспективи. Майлз Давенпорт, імунолог з Університету Нового Південного Уельсу в Сіднеї, Австралія, вважав, що «це потенційно важливий крок вперед у тому, як ми оцінюємо ефективність майбутніх вакцин та ліків. Це відкриває ряд важливих можливостей для вивчення імунітету в контрольованому середовищі».

Se determinó que solo basta una gota de 10 micrones de tos o estornudo para infectar a una persona con el coronavirus/Archivo Stella Levi | Getty Images

Однак деякі дослідники задаються питанням, чи знання, отримані дослідженням, є достатньо важливими для обґрунтування ризиків для учасників, таких як можливість довгострокових побічних ефектів. «На мою думку, все ще не зовсім зрозуміло, чи є ці дослідження етично виправданими, і я чекаю, щоб побачити, що ще вони знайшли», - сказала Сема Шах, біоетик Північно-Західного університету Чикаго, штат Іллінойс, США.

Т він дослідження впливу контрольованої інфекції використовувалися протягом десятиліть для вивчення грипу, малярії та багатьох інших інфекційних захворювань. Деякідослідники виступали за проведення таких випробувань з коронавірусом в перші місяці пандемії, як спосіб прискорити розвиток вакцини. Алеінші вважали, що такі випробування були занадто небезпечними, щоб бути прийнятними, коли так мало було відомо про вірус і мало ефективних методів лікування було доступно.

Випробування було підтримано комерційною клінічною дослідницькою організацією, що базується в Дубліні під назвою Open Orphan та її лондонською дочірньою компанією HVivo. Волонтери отримали 4,565 фунтів стерлінгів (6200 доларів) за участь, яка включала щонайменше два тижні карантину в ізоляційному відділенні високого рівня Королівської вільної лікарні в Лондоні.

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