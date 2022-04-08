Конгрес: Звільнення IGV на продукцію з базового кошика означає зниження ціни на 15,25%

Цього четверга, 7 квітня, пленарне засідання Конгресу схвалило ініціативу, яка прагне звільнити загальний податок з продажу (IGV) до основніпродукти з основного сімейного кошика (курка, яйце, локшина, борошно, м'ясо, серед інших). Таким чином, якби вона була повністю передана кінцевому споживачеві, ціни знизилися б на 15,25%.

За словами професора та фінансового експерта бізнес-школи Pacífico Хорхе Каррілло Акоста, показник зменшення не може бути 18%, оскільки ця цифра відповідає «вартості продажу», а не «ціні продажу», це кінцева сума, сплачена за товар. Ціна продажу відповідає вартості продажу плюс ПДВ.

Ініціатива пропонує встановити звільнення від загального податку з продажу (IGV), який оподатковує імпорт або внутрішній продаж курятини, яєць, молока, пшеничного борошна, локшини, цукру та м'ясних продуктів. Вінтакож пропонує створити механізм використання та повернення накопиченого податкового кредиту IGV, який би оподатковував придбання сировини та витрат та інших послуг, що використовуються в процесі виробництва екзонерованих продуктів харчування.

Однак, за оцінками експерта , на практиці відсоток зниження ціни становитиме менше 15,25 відсотка. Цепов'язано з тим, що «підприємства відновили IGV від покупок з IGV продажів (податковий кредит), і якщо кінцевий продукт буде вичерпаний, ПДВ, сплачений за деякі покупки, стане «перевищення витрат»». Це означає, що, коли сума для сплати ПДВ не буде стягнута, вона буде передана споживачеві.

Затверджений стандарт застосовується з першого календарного дня місяця, наступного за датою його опублікування, і до 31 грудня 2022 року.

ГОЛОСУВАННЯВ КОНГРЕСІ

У зв'язку з демонстраціями громадян про підвищення цін на сімейний кошик пропозицію підтримали 97 конгресменів, дев'ять проти і два утрималися. Згодом, 96 голосами на користь, десятьма проти і одним утриманням, він був звільнений від другого голосування.

На додаток до вищесказаного, Додаток I-A включений до єдиного замовленого тексту Закону про загальний податок на продаж та вибіркове споживання, затвердженого Верховним Указом 055-99-EF.

Однак встановлено, що заява про повернення накопиченого та невикористаного податкового кредиту, який може подаватися кожні три місяці та на мінімальну суму однієї податкової одиниці (МСЕ). Форма, терміни та інші умови регулюються Сунатом.

При цьому в якості остаточного додаткового положення передбачено, що вищим указом, затвердженим міністром економіки, встановлюються нормативні акти, необхідні для застосування закону.

У перехідному додатковому положенні йдеться про те, що виконавчому відділенню доручено формування багатогалузевої комісії, що складається з представника міністерств економіки, аграрного розвитку та енергетики, для оцінки зниження витрат на продукти харчування та механізми користь Амазонки.

Такожвстановлено, що Сунат та Індекопі відповідатимуть за моніторинг продажних цін кінцевого споживача продуктів харчування, що входять до складу базового сімейного кошика.

«Можна було схвалити звільнення від IGV, що деякі продукти в сімейному кошику знайдені, і я думаю, що це дуже важливо, оскільки це допоможе відпочити для тих сімей, які зазнали підвищення цін усі ці дні. Я думаю, що коли Конгрес Республіки має спільні моменти, виходять важливі проекти», - сказала конгресмен Росангелла Барбаран Radio Exitosa.

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