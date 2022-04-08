Конгрес схвалив ініціативу по звільнюванню основних продуктів харчування від IGV

Peruvian President Pedro Castillo addresses congress as he faces an impeachment vote, in Lima, Peru March 28, 2022. Ernesto Arias/Peru's Congress of the Republic/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Цього четверга, 7 квітня, пленарне засідання Конгресу схвалило ініціативу, яка має на меті розширити загальний податок з продажу (IGV) на основні потреби, щоб принести користь перуанським сім'ям.

І саме в розпал демонстрацій селян за підвищення цін на сімейний кошик пропозицію підтримали 97 конгресменів, дев'ять проти і два утрималися. Згодом, 96 голосами на користь, десятьма проти і одним утриманням, він був звільнений від другого голосування.

Згідно з ініціативою, вона пропонує встановити звільнення від ІГВ, введених на імпорт або внутрішній продаж курятини, яєць, молока, пшеничного борошна, локшини, цукру і м'ясних продуктів. Їжа первинної необхідності в перуанських домогосподарствах.

Так само створіть механізм використання та повернення накопиченого податкового кредиту IGV, який оподатковував би придбання сировини та витрат та інших послуг, що використовуються у процесі виробництва екзонерованих продуктів харчування.

Крім того, Додаток I-A включений до Єдиного замовленого тексту Закону про загальний податок з продажу та вибіркового податку на споживання, затвердженого Верховним Указом 055-99-EF.

Однак встановлено, що заява про повернення накопиченого і невикористаного податкового кредиту може подаватися кожні три місяці і на мінімальну суму одного податкового підрозділу (МСЕ). Форма, терміни та інші умови регулюються Сунатом.

При цьому в якості остаточного додаткового положення передбачено, що вищим указом, затвердженим міністром економіки, встановлюються нормативні акти, необхідні для застосування закону.

Так само він вказує, що затверджений стандарт застосовується з першого календарного дня місяця, наступного за датою його публікації, та до 31 грудня 2022 року.

У той час як комплементарне перехідне положення стосується того, що виконавчому відділенню доручено формування багатогалузевої комісії, що складається з представника міністерств економіки, аграрного розвитку та енергетики, оцінити зниження витрат на продукти харчування та механізми на користь Amazon.

Також встановлено, що Сунат та Індекопі відповідатимуть за моніторинг продажних цін кінцевого споживача продуктів харчування, що входять до складу базового сімейного кошика.

РозангеллаБарбаран розповідає про звільнення від IGV

«Можна було схвалити звільнення від IGV, що деякі продукти в сімейному кошику знайдені, і я думаю, що це дуже важливо, оскільки це допоможе відпочити для тих сімей, які зазнали підвищення цін усі ці дні. Я думаю, що коли Конгрес Республіки має спільні моменти, виходять важливі проекти», - сказала конгресмен Радіо Екзитоза.

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