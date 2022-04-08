Комас: троє чоловіків були вбиті підозрюваними постраждалими в парку, перед дітьми

У ніч на 7 квітня в парку «Аньо Нуево» дуже близько до проспекту Мігеля Грау, в районі Комас, група постраждалих чоловіків три людини буливбиті перед місцевим ринком, розташованим на проспекті Хуана Веласко Альварадо. Чоловіківпоки що не ідентифіковано.

За словами свідків інциденту, двоє людей прибули на місце події на борту двох лінійних мотоциклів і понад 30 разів обстріляли своїх жертв. Найтривожніше те, що їм байдуже, що в парку відпочинку грало близько 30 дітей.

Жертви прибули до парку на борту двох транспортних засобів, таксі та фургона. Вони б розмовляли з деякими друзями, поки два мотоцикли не прибули в цей район, і один з постраждалих чоловіків вистрілив їх на близькій відстані. Потерпілі намагалися втекти, але постраждали від куль.

ВПОЛІЦЕЙСЬКОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

Співробітники правоохоронних органів з поліцейського відділення Паскана прибули на місце події і оточили район, після чого прибули експерти зі злочинності. Також була присутність чергового прокурора, з яким органи були доставлені в морг Collique, щоб продовжити розслідування. Знайденобільше 20 корпусів куль.

сім'ї жертв також прибули на місце події, але уникали всіх контактів з пресою.

Хочавбиті не були ідентифіковані, є деякі версії причини злочину та ким були б нібито постраждали люди. Вважається, що вони будуть членами цивільного будівництва; хоча це версія, яка не підтверджується владою.

З іншого боку, передбачається, що один із загиблих був офіцером Національної поліції. В іншій версії вважається, що одна з жертв була бізнесменом, а дві інші - поліцейськими, які працювали охоронною. Поки що, однак, злочин залишається в сфері розслідування.

У парку, де було скоєно злочин, грало близько 30 дітей | ВІДЕО: Буенос-Айрес Діас Перу (Panamericana)

СУСІДИПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ПОСТІЙНІ ЗЛОЧИНИ В ОБЛАСТІ

Жителі «новорічної» урбанізації засудили та підтвердили свій запит на підвищення безпеки та патрулювання в цьому районі. Вони зазначають, що всього місяць тому в тому ж парку загинула пара, яка давно не мала освітлення.

Ці злочини відбуваються в контексті надзвичайного стану в Лімі та Кальяо, який був продовжений ще на 45 днів, починаючи з 20 березня

ПРАВАПРИЗУПИНЕНІ ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ

Правона свободу: суб'єкти прав можуть займатися будь-яким видом діяльності, який передбачає здійснення інших основних прав, крім свободи, до тих пір, поки вони не порушують з нею норми, що складають громадський порядок, добрі звичаї та ті, що носять імперативний характер.

Недоторканністьпроживання: суб'єкти прав можуть перешкоджати в'їзду будь-якої іншої особи до свого будинку для проведення розслідувань, обшуків або інших підстав, якщо вони цього не уповноважують або коли треті особи не мають судового наказу. Вони можуть не перешкодити цьому, однак, у разі виникнення флагманського делікатесу або дуже серйозної небезпеки його вчинення.

Свободазібрань: суб'єкти прав можуть групувати, збиратися або збиратися без попереднього повідомлення, як у приватних місцях, так і відкриватися для громадськості до тих пір, поки вони роблять це мирно. Навпаки, зустрічі в громадських місцях або на дорогах вимагають попереднього повідомлення до органу влади, що може заборонити їх лише з доведених міркувань безпеки або охорони здоров'я.

Свободатранзиту на національній території: суб'єкти прав, в принципі, можуть вільно пересуватися, в межах національної території, на якій вони проживають, а також за її межами, що передбачає можливість вибирати, де жити. За винятком причин здоров'я або за рішенням суду або за заявою Закону про прибульців.