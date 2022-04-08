Колумбія повідомляє про 320 нових випадків covid-19 цієї п'ятниці, 8 квітня

Estudiantes atienden en clase en un colegio de Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що цієї п'ятниці, 8 квітня 2022 року, 320 нових випадків covid-19 у Колумбії. За останні 24 години було оброблено 25 189 тестів , з яких 10 500 - ПЛР і 14 689 - антигени .

У звіті також зазначалося, що десять колумбійців померли від цієї хвороби в останній день. Таким чином країна досягає загалом 139 703 смертей через вірус з початку пандемії.

Reporte del covid-19 en Colombia este viernes 8 abril de 2022

Агрегувавши всі цифри, Колумбія досягла загальної кількості 6 087 443 інфекції, з яких 3 699 є активними випадками, а 5 920 596 відповідають позитивним випадкам, які вже встигли подолати хворобу.

Україні налічується 175 конгломератів. Територіямиє: Амазонка, Антіокія, Араука, Атлантика, Барранкілья, Богота, Болівар, Бояка, Буенавентура, Кальдас, Какета, Картахена, Казанаре, Каука, Сезар, Чоко, Кордова, Кундінамарка, Гуаїра, Гуавьяре, Уїла, Ла Гуахіра, Магдалена, Мета, Наріньо, Норте-де-Сантандер, Путумайо, Кіндіо, Рісаральда, Сан Андрес, Санта-Марта, Сантандер, Сукре, Толіма, Вальє-дель-Каука, Ваупес, Вічада.

Таквідбувається вакцинація в країні

Останній звіт Міністерства охорони здоров'я також вказує на те, що станом на 11:59 у середу, 6 квітня 2022 року, в Колумбії вже застосовано 81 4333 240 доз вакцини проти covid-19 .

Reporte del Plan Nacional de Vacunación en Colombia este viernes 8 de abril de 2022

Згідно з тим самим звітом, кількість колумбійців із повним графіком вакцинації, тобто тих, хто вже отримав дві дози біологічної, наразі становить 28 645 656 осіб, тоді як 6 370,816 людей були щеплені одноразовими дозами. Крім того, було застосовано 10 714 600 бустерних доз .

Так само протягом останньої доби було застосовано загалом 86 911 вакцин, з яких 23 388 були для другої ін'єкції, тоді як ще 4 418 - одноразова доза.

Міністрохорони здоров'я Фернандо Руїсзаявив, що через 14 місяців етап Національного плану вакцинаціїбуде завершений, а імунізація населення продовжиться через Розширену програму з імунізації ПАІ.

Починаючи з наступного тижня, масове закриття розпочнеться по всій країні, де вони проведуть перепис доступних вакцин, а також людей, які були щеплені проти вірусу. S e розпочнеться в Боготі.

«Ми походимо з моделі, де ми прийняли процеси, що надійшли від EPI, але ми прийняли поруч з операційною структурою, де було застосовано майже 84 мільйони вакцин проти covid-19», - сказав міністр, який вказує на необхідність переходу на інституціоналізовану фазу, де вакцинація проти коронавірусу інтегрована з регулярною імунізацією.

«Ми відправимо команди Minsalud з наглядом охорони здоров'я, щоб перевірити, скільки було відправлено, скільки на складах, скільки було доставлено муніципалітетам і знаходяться в холодильниках, і скільки вже є на місці. Це послужить для перевірки облікових записів, що є другим пунктом, перевіркою підрахунків»

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