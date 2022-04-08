Клаудія Шейнбаум - претендент, оскільки AMLO дав про це знати: Рікардо Монреал

Foto de archivo. El senador mexicano Ricardo Monreal habla durante la entrega del acuerdo comercial TMEC entre Estados Unidos-México-Canadá en el edificio del Senado en la Ciudad de México, 30 de mayo de 2019. REUTERS/Carlos Jasso

РікардоМонреал, лідер лавиНаціонального руху регенерації(Морена) у Сенаті Республіки,підтвердив Однак його політичні наміри на президентських виборах 2024 рокузапевнив, що глава уряду Мехіко Клавдія Шейнбаум, є улюбленим кандидатом президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора( AMLO).

На прес-конференції Сенату також президент Політичної координаційної ради ( Юкопо ) прокоментував, що продовжить працювати над досягненням симпатії громадян, однак він побажав президенту столиці через два роки після того, як відбудуться вибори, на яких відбудуться наступні або далі буде вирішено керівник виконавчої влади.

«Всі знають, що вона є претендентом з того моменту, як президент оголосив її рік тому, мені це не здається ненормальним, мені здається нормальним, що вона знаходиться в цьому процесі і що вона бореться, щоб вона могла брати участь всередині Морени. Яне збираюся говорити погано про неї, я не думаю, що прийшов час, я бажаю їй удачі», - сказала Монреаль Авіла.

Según Monreal, Sheinbaum es la candidata predilecta de AMLO (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM) Galo Cañas

Так само законодавець партії Гінда заявив, що поки що він зосередиться на повній грі своєї ролі в Сенаті, але що він буде чекати можливого моменту, щоб зареєструватися потенційним кандидатом Морени в 2024 році

«Ми не відчайдушні, ми працюємо в Сенаті, намагаючись дотримуватися закону. Ясуворо дотримуюся закону, дотримуюся верховенства права і проблем не створюю, тому що вірю в закон. Ялюдина, яка навчена юридичній дисципліні, і коли нації будуть вірним дотриманням верховенства права і принципу законності, завжди буде краще», - сказав президент Юкопо.

У вересні минулого року відкриття філії Banco del Bienestar у мерії Густаво Мадеро в столиці країни на чолі з головним виконавчим директором та президентом, було фактом, який задав тон у вишневій партії, оскільки Лопес Обрадор підносив роботу Шейнбаум Пардо на чолі CDMX і сказав, що відчуває себе добре представленим нею.

«Це дуже сприятливе місто, дуже братське, а також добре керується Клавдією Шейнбаум», - сказав Лопес Обрадор в той час.

En aquella ocasión, AMLO dijo que se siente bien representado por Claudia Sheinbaum (Foto: JUAN SOTELO/CUARTOSCURO.COM) Juan Sotelo

Однак те, що викликало шум у політичній сфері країни, полягало в тому, що Лопес Обрадор підняв руку Шейнбаума Пардо одночасно, що вказує на це. Враховуючи це, державні чиновники, журналісти, аналітики та науковці класифікували цей факт як можливе розкриття Табаскеньо.

Хоча Шейнбаум Пардо очолював опитування до 2024 року, неодин раз президент столиці заявив, що її пріоритетом є CDMX, однак вона також дала зрозуміти, що кандидата, який представляє Морену на бюлетені, доведеться обирати через внутрішнє опитування.

«Це те, що встановлено у статутах партії, до якої ми належимо, якою є Морена, це статутами, це те, з чим я згоден, але також Президент Республіки завжди підтримував це ще до того, як існувала Морена, це те, що є навіть у статутах, і я думаю, що це є відповідним методом», - сказав президент столиці на прес-конференції в 2021 році.

За даними консалтингової фірми Enkoll, Клавдії Шейнбаум, вона очолює преференції з 37%респондентів, які проголосували б за те, щоб вона була кандидатом, тоді як на другому місці - глава МЗС (SRE) Марсело Ебрард, з 20%.

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