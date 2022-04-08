Чихуахуа і Тамауліпас в черговий раз зафіксували найнижчу ціну на бензин в країні

A sign of Mexican state oil company Petroleos Mexicanos (PEMEX) shows their prices of the gasoline at a service station after Mexico suspended a week of gasoline subsidy along the U.S. border, in Ciudad Juarez, Mexico April 2, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

У різних частинах країни ціна на бензин зросла в геометричній прогресії, перевищивши 21 мексиканське песо в деяких закладах. Це не стосується кордону між чихуахуа і Тамауліпасом, оскільки так зване бензиназостабілізувалося , що призвело до того, що споживачі знаходять найнижчі ціни на паливо.

В обох штатах ціна бензину стабілізувалася, оскільки бензин Magna в даний час продається по 16 песо за літр, а 18 песо преміум, запис коштує значно нижче звичайного в Мексиці.

Такаситуація пов'язана з тим, що субсидії та фіскальні стимули, надані Федеральним урядом , дозволили представити ціну бензину трохи більше 16 песо за літр. Однак 1 квітня ліквідація паливного стимулу була декретована на північному кордоні країни, а разом з ним паливо перевищило 20 песо в регіоні.

Los precios rebasaron los 20 pesos mexicanos. Ciudad Juarez, Mexico April 2, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez REUTERS

Це викликало черги до більш ніж години, а також дефіцит палива на диспетчерських станціях, в умовах невдоволення, Міністерство фінансів і публічного кредиту (SHCP )Втрутився і уточнив питання про постачання бензину у вищезгаданому місці, тому він пояснив в офіційній заяві, що:

«Це результат того, що ціни на бензин в США вище, ніж в Мексиці, і громадяни цієї країни перетинають кордон, щоб постачати себе. Навіть при тимчасовому оновленні бензинових стимулів на кордоні в середньому ціни в Мексиці продовжують бути нижчими, ніж в США».

Тож потрібен час, щоб суми знову стабілізувалися, займаючись найнижчими витратами в країні.

Післяповторного застосування субсидії люди з Техасу та Нью-Мексико перетнули країну, щоб отримати газ на чотири песо менше норми. Усусідній країні галон палива коштує в середньому чотири долари, що становить приблизно 20 мексиканських песо за літр. Оскільки ці стимули на півночі були створені, щоб запропонувати ціну, конкурентоспроможну за значеннями палива в США.

Un conductor en una gasolinera Chevron en San Francisco, el lunes 7 de marzo de 2022. Fotógrafo: Bloomberg/Bloomberg

Минулого четверга, 7 квітня, законодавець Парламентської групи Морена Олівія Есківель Нава представила законопроект Палата депутатів , в якій пропонувала заправні станції, які продають неповні літри палива, повинні бути покарані ув'язненням до 12 років , що є звичайною практикою на станціях країни.

Ініціатива реформи додає статтю 389 до Федерального кримінального кодексу , щоб покарати цей період позбавлення волі, а також штраф у розмірі до 120 разів перевищує добову вартість Одиниці вимірювання та оновлення (UMA), тобто до 11 546 песо.

15 березня Profeco повідомив, що посилить перевірки на заправках, повідомлених за неподачу неповного літра бензину або продажу його за вищими середніми цінами.

Рікардо Шеффілд Паділья, голова агентства, попросив заправки не зловживати, оскільки уряд Мексики не стягує Спеціальний податок на виробництво та послуги (IEPS), щоб зменшити вплив глобального підвищення цін на паливо через вторгнення російської армії в Україну.

En la frontera norte del país se presenciaron largas filas de hasta una hora en las diversas gasolineras de la zona. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

Він пояснив, що в країні немає контролю цін над бензином, однак, перевірки проводяться на тих, які представляють ціни значно вище середнього, оскільки вони отримують скарги від споживачів.

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