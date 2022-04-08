Дивовижна порада Баффона та тренера Конте підняти громадськість: одкровення Тевеса про свій час в Ювентусі

Apache поспілкувався з офіційним каналом команди Турин і залишив кілька перлин

КарлосТевес відвідав тренування Інтера Мілана, нинішнього чемпіона Серії А, в рамках свого перебування в Італії, де він приєднається Старший футбол Ювентуса. Після того, як був свідком минулої неділі класичний «Ювентус» програв Інтер (1-0) в Турині, Апач переїхав цього четверга до навчального центру Neroazzurro в місті Аппіано Джентіль.

Тевес спостерігав за практикою загону на чолі з Сімоною Інзагі і зустрічався з Хав'єром Занетті, віце-президентом клубу та колишнім товаришем по команді Аргентини, аргентинцями Лаутаро Мартінесом та Хоакін Корреа, та чилійським Артуро Відалом, з яким він грав за Юве. Згідно зі статтею, опублікованою на порталі спортивної газети La Gazzetta dello Sport, Тевез продовжить свій тур іншими італійськими клубами, оскільки має намір бути тренером після роз'єднання себе як футболіста від Бока Хуніорс у червні минулого року.

Крім того, офіційний акаунт «Ювентус» поділився інтерв'ю з Карлосом Тевесом, який зробив кілька одкровень про свій час в туринському акторському акторському акторському складі. Серед них він дав особливе визначення «Ювентуса» як установи та як прийом дав йому такий історичний, як Джанлуїджі Буффон. Крім того, він згадував дебют і першу розмову з тренером Антоніо Конте. Подяка президенту Агнеллі та гол, який він найбільше пам'ятає з сорочкою туринського акторського складу.

Карлос Тевес повернувся в «Ювентус», щоб зіграти за команду «Старший». Він відвідав гардеробну нинішнього ансамблю Серії А і привітав гравців та інших колишніх товаришів по команді.

«Коли я приїхав до Юве, я думав, що приїжджаю до зовсім іншого клубу, ніж я уявляв. Тоді я зрозумів, що це дуже великий клуб, але сусідський клуб. У вентиляторі Juve ви бачите, як вулиця відображена. Узакладі у мене залишилося трохи серця. Носити клубну сорочку дуже приємно... Носіння 10 Del Piero було для мене додатковим», - визнав Карлітос.

І він сказав анекдот з досвідченим лучником: «У перший день Гігі (Буффон) приймає мене: він хапає мене за голову і каже: «як ти, великий? «Для мене це було дуже сильним, і з першого дня зобов'язання було зовсім іншим».

Тевез переглянув свою кар'єру і також розповів про свій дебют. У цей момент він згадав перші слова, які дав йому тренер. «У першій грі Конте знав, скільки я хотів , і сказав: «Перший м'яч, який тийдеш, йду з усією силою, тому що саме так люди збираються вставати.» Сказав і зробив, у першому один на один я пішов на суперечку,люди встали, і це було інше середовище».

«Я завжди намагався робити те, що було найкраще для Ювентус. Самеклуб зрозумів мене, коли я сказав, що хочу повернутися до свого дому (для Бока Хуніорс), поруч з моїми батьками та братами та сестрами. Вінніколи не виступав проти мого рішення, тому я вдячний людям, президенту Андреа (Агнеллі)», - сказав він про це рішення повернутися до Аргентини в 2015 році та після програшу фіналу Ліги чемпіонів Барселоні.

І він підкреслив ставлення верхнього лідера «Ювентуса »: «Один з президентів, який торкнувся мене і тримав слово в той день, коли сказав мені, що буде супроводжувати мене до літака, якщо ми дійдемо до фіналу Ліги чемпіонів. Я завжди буду вдячна Ювентусу, тому що мене розуміли в усі часи. Вонитеж моє серце, вони взяли мене, щоб бути великим. Іколи я вирішив піти додому, вони міцно обійняли мене і розуміли мене в усі часи».

На завершення Карлітос вибрав свою улюблену мету з курткою Vecchia Signora, яка приховує емоційний вибір. «Важко вибрати мету. Як я вже говорив, я завжди грав серцем в Юве. Ось чому його важко знайти. Я беру ту з «Боруссії», одну з найважливіших, і з Пармою, бо мій тато був на стадіоні. Язавжди грав за нього. Отже, коли він приїжджав, він був моїм першим шанувальником. Яприйшов і став дитиною, яка грала по сусідству, з ним спостерігав, як я граю. Цяніч була дуже особливою, я щойно забив вражаючий гол».

«Любов, яку шанувальник має до мене, та, яку він дарував мені щодня, була тим, що мені потрібно було пізніше дати йому те, що я йому дав: моє серце. Поверненняв Юве принесло дуже приємні відчуття, які я зберіг в серці. Важко пояснити... Язалишив тут трохи свого серця», - підсумував Карлос Тевез, який залишив дуже приємну пам'ять у «Ювентуса».

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