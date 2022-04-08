Бразилія оголосила третю хвилю пандемії в «фазі вимирання»

Imagen de archivo de pacientes esperando para recibir atención médica y someterse a un examen de COVID-19 en un club donde se levantó una unidad de cuidado de la salud especializada en coronavirus y síntomas de la influenza, en Río de Janeiro, Brasil. 6 de enero, 2022. REUTERS/Ricardo Moraes/Archivo

Третяхвиля пандемії COVID в Бразилії знаходиться «у фазі вимирання», - сказав державний фонд Освальдо Крус (Фіокуз), пов'язаний з Міністерством охорони здоров'я та головним центром медичних досліджень в країні, заявив у п'ятницю, один з найбільш постраждалих від коронавірусу у світі.

Згідно з Бюлетенем обсерваторії Фіокруза COVID-19, опублікованого цієї п'ятниці, як захворюваність, так і смертність від коронавірусу підтримують різку тенденцію зниження в Бразилії, що дозволило вперше з травня 2020 року 27 держав країни мати рівень смертності від COVID нижче 0,3 смертності на 100 000 жителів.

«Нові дані дозволяють стверджувати, що третя епідемічна хвиля в Бразилії, з переважанням омікронного варіанту, перебуває у фазі вимирання», - підсумував бюлетень, який підкреслює поступове скорочення кількості важких випадків, госпіталізацій та смертей.

«Вчені попереджають, однак, що цей сценарій не означає закінчення пандемії, і що його можна змінити, якщо з'являться нові, більш летальні варіанти або уникнуть імунітету, породженого вакцинами», - уточнює бюлетень.

Tanto la incidencia como la mortalidad por coronavirus mantienen una tendencia de fuerte caída en Brasil (REUTERS/Amanda Perobelli) REUTERS

Висновок являє собою полегшення для Бразилії, яка є другою країною з найбільшою кількістю смертей від COVID у світі, після США, з майже 661,000 жертв, а третя з найбільшою кількістю випадків, після США та Індії, з 30,1 мільйоном інфекцій.

Незважаючи на таку високу кількість смертей та інфекцій, середня кількість жертв COVID в Бразилії за останній тиждень впала до 174 на день у четвер, що є найнижчим за майже три місяці, починаючи з 17 січня (154 жертви на день).

Цей середній показник значно нижче рекордної кількості щоденних смертей, яку Бразилія зафіксувала 12 квітня минулого року (3,124 смертей на день), коли країна була на піку другої хвилі.

Середнякількість смертей від COVID за тиждень впала до 94 на день 6 січня, рівень, дуже схожий на той, який він мав у перші тижні пандемії (березень 2020 року), але прибуття в країну омікрон, набагато більш заразний варіант, спричинив середній стрибок до 951 жертви на день 11 лютого, з того моменту, коли вона настає падіння.

La fuerte caída tanto de las muertes y los casos es atribuida al avance de la campaña de vacunación en Brasil (REUTERS/Adriano Machado) REUTERS

Середня кількість випадків, яка досягла рекорду 189 526 на добу 3 лютого минулого року через швидке поширення омікрону і в розпал третьої хвилі пандемії, різко впала за останні два місяці і в четвер склало 20 837 щоденних інфекцій, найнижчий рівень з 6 січня (15 670 випадків щодня).

Різкепадіння як смертей, так і випадків пояснюється просуванням вакцинаційної кампанії в Бразилії, де 162 мільйони людей вже мають повний курс імунізації (дві дози або одноразова вакцина), що еквівалентно 76% населення.

Вакцинація дозволила, що рівень смертності COVID в Бразилії, який у 2021 році досяг до 3% інфікованих, бути на даний момент нижче 0,8%, повідомляє Фіокруз.

Ще один факт, який відзначає розглянутий найбільший центр медичних досліджень Латинської Америки, - це рівень заповненості ліжка для пацієнтів з COVID, який третій тиждень поспіль залишався нижче 60% у всіх штатах країни .

(З інформацією від EFE)

Продовжуйтечитати: