До уваги студентів: з 18 по 21 квітня будуть застосовуватися проби Saber 3-го, 5-го, 7-го та 9-го

В останні години Міністерство національної освіти та Колумбійський інститут оцінки освіти (Icfes) оголосили, щотести шаблі для класів 3, 5, 7 та 9 пройдуть між 18 і 21 квітня.

Цього року тест буде застосований до 200 000 студентів з 1300 навчальних закладів , відібраних у 32 кафедр країни.

«Я вдячний за підтримку ректорів, які постійно працюють у громаді, і закликаю їх працювати в цьому місяці для роботи над проведенням тестів Saber 3-го, 5-го, 7-го та 9-го під паперовою та олівцевою модальністю, пам'ятайте, що віртуальна складова була проведена в попередньому році», - сказав міністр освіти, Марія Вікторія Ангуло.

Він додав, що за допомогою цих тестів можна буде визначити, де ці освітні проблеми лежать в країні, і послужать входом для розробки політики, наближеної до того, що вимагає кожен регіон та кожен навчальний заклад.

Зі свого боку, генеральний директор Icfes Моніка Оспіна Лондоньо попередила, що установа хоче «залишити структурований процес в країні зі створенням базової лінії для моніторингу повних шкільних траєкторій від початкової до середньої школи і таким чином закріпити одну з найважливіших компонентів постійного підвищення якості освіти в Колумбії».

Чиновник також нагадав, що діти та підлітки, які пройдуть ці тести шаблі 3-го, 5-го, 7-го та 9-го початкової та середньої базової освіти, - це ті, хто цього року вивчає 4, 6, 8 та 10 класи.

На що оцінюватимуть ці тести, директор Icfes уточнив, що «у цьому новому циклі та базовій лінії третього, 5-го, 7-го та 9-го тестів Saber, крім оцінки різних областей знань, ми отримаємо додаткову інформацію про розвиток соціально-емоційних навичок та деякі пов'язані фактори, які пов'язані між собою і можуть бути з акцентом на розвиток компетенцій студентів».

Таким чином, за даними міністерства, студенти, які будуть оцінюватися, представлять тести, пов'язані з комунікативними навичками мови, читання та математики. А для п'ятих, сьомих та дев'ятих студентів вони представлять тести з природничих наук та екологічної освіти, мислення громадян та, нарешті, комунікативні навички мови за допомогою письмового тесту.

MINEducation та Icfes зазначили, що три допоміжні анкети також будуть застосовані з метою збору соціально-економічної інформації, супутніх факторів та соціально-емоційних навичок студентів. Викладачі та керівники груп також повинні подати другу анкету, згадану вище.

Ікфес також уточнив, що навчальні заклади , які братимуть участь у тестах, були відібрані за зразком, оскільки представництво шукали відповідно до характеру навчального закладу (офіційного, неофіційного) та його місцезнаходження (міського, сільського), серед інших характеристик.

У зв'язку з цим Міністерство освіти прокоментувало, що «оскільки це зразок та контрольований тест, з національним та регіональним представництвом, загальний звіт буде опублікований у 2022 році, і результатів на рівні навчального закладу не буде».

Крім того, ця програма передбачала зразок проектування, який дозволив би генерувати кошториси на рівні відділу.

Нарешті, передбачається також застосування трьох допоміжних анкет, метою яких є збір інформації: соціально-економічних, супутніх факторів та соціально-емоційних здібностей студентів. Викладачі, керівники та директори штаб-квартири також подадуть анкету пов'язаних факторів.

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