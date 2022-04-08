Анібал Торрес захищає свою позицію щодо Гітлера: «Навіть найдосвідченіший злочинець може робити позитивні справи»

Анібал Торрес захищає виступ Гітлера в Пуно | ВІДЕО: Канал N

Прем'єр-міністр Педро Кастільо очолює 5-у сесію Децентралізованої ради міністрів в Пуно. Підчас свого виступу Анібал Торрес захистив свою промову, де згадавАдольфа Гітлера, незважаючи на національне засудження і єврейська громада, німецька та міжнародна, але цього разу він зробив національне порівняння з колишнім президентом Альберто Фузіморі ,вказуючи на те, що «навіть найдосвідченіший злочинець може робити позитивні речі».

«Вчора я навів приклад того, як найдосвідченіший злочинець може робити позитивні роботи, але зараз збираюся навести приклад з Перу. Один з найдосвідченіших правителів, який зараз знаходиться за гратами», - сказав він у своїй промові.

«Він був опосередкованим автором викрадення, тортур та розчленування студентів La Cantuta, а також спалення їх останків та підпільного поховання на дорозі з Ліми до Сьенегільї. Чи можу я просто сказати, що ви не зробили чогось хорошого? Мені б ракувало правди. Я чесна людина і кажу правду. І я нічого не боюся, тому що я не тримаюся за посаду. Я навчився виживати своєю роботою, а не просто просити роботу, як інші зробили за 200 років республіканського життя», - додав він.

Таким чином Торрес замінює колишнього президента Фуджиморі та геноцидального Адольфа Гітлера на тій же позиції. Нагадуємо, що після того, як Конституційний суд (ТК) виніс рішення на користь звільнення Альберто Фузіморі, прем'єр показав свою відмову, порівнюючи колишній президент німецького диктатора.

«Ми повинні визнати його добрі справи, але я наведу їх як приклад: в Німеччині не Адольф Гітлер зробив його світовою державою? Цебув він, але він був засуджений не тільки німцями, а й усім світом за вчинені ним великі злочини. Ніхто не судять - в судовому порядку - за його добрі справи, його судять за злі вчинки», - сказав він у той час.

Торрес підкреслив, що, незважаючи на критику, «ми завжди будемо підтримувати уряд Педро Кастільо, де б ми не були, тому що ми тут не для роботи, а для захисту інтересів країни».

«Ми не застосовуємо комуністичну, марксистську економіку, ми практикуємо соціальну ринкову економіку, створену Конрадом Аденауером у Німеччині, і, сподіваємось, вони вивчать її, бо я бачив це суспільство особисто і подорожувало цією реальністю. Я говорю зі знаннями, отриманими не тільки в книгах, але й набутими з тієї гігантської книги, яку ніхто не може подолати», - підкреслив прем'єр лівої влади Кастільо Терронес

СУМНОЗВІСНАМОВА

Під час свого виступу на Децентралізованому Раді міністрів 6 квітня в ХуанкайоТоррес використовував як хороший приклад при будівництві автомобільних доріг керувати нацистським геноцидом Адольфом Гітлером протягом 1930-х років.

«Одного разу Адольф Гітлер відвідує північну Італію, а Муссоліні показує йому автостраду, побудовану з Мілана. Гітлерпобачив це, поїхав до своєї країни і наповнив її автомагістралями, аеропортами і зробив її першою в світі економічною державою», - сказав він.

Анібал Торрес похвалив Гітлера в суперечливій промові на Раді міністрів | ВІДЕО: Канал N

Слід зазначити, що його заяви не тільки сильно критикувалися в соціальних мережах, а й вважалися «неточними» істориками. Філософ і радіоведучий Фернандо Карвалло критикував пояснив, що це не точно, оскільки тим, хто запропонував будівництво декількох автомагістралей, був Конрад Аденауер, який тоді був мером Кельна (1917-1933).

Він додав, що Гітлер тоді запропонував зробити більше доріг для підготовки до Другої світової війни, яка залишила мільйони смертей.

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