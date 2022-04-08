Анібал Торрес та його похвала Адольфа Гітлера обійшли світ: саме так повідомила міжнародна преса

Анібал Торрес похвалив Гітлера в суперечливій промові на Раді міністрів | ВІДЕО: Канал N

Глава міністерського кабінетуПеруАнібал Торреспідняв хвилю критики в четвер згадатияк модель, яка слідкувати за програмою будівництва шосе Адольфа Гітлера в нацистській Німеччині.

«Я надаю вам приклад: Італія та Німеччина були такими, як ми. Але одного разу Адольфо Гітлер відвідує північну Італію, і [Беніто] Муссоліні показує йому шосе, побудоване від Мілана до Брешії», - сказав Торрес, правий чоловік лівого президента Педро Кастільо.

«Гітлер побачив це, поїхав до своєї країни і наповнив її автострадами та аеропортами і зробив Німеччину першою економічною державою у світі», - додав Торрес під час публічної сесії кабінету в четвер в Андському місті Хуанкайо, до якого пізніше приєднався Кастільо.

Його слова негайно породили неприйняття опозиційних політиків і державних чиновників, а також німецьких і ізраїльських посольств в Лімі, що спонукало Торреса вибачитися через кілька годин.

Так само реакція була такою, що вона вийшла за межі. ЗМІ, такі як The Guardian, The Washington Post, серед інших, повідомляли про нещасні слова перуанського політика.

«Прем'єр-міністр Перу назвав Адольфа Гітлера в четвер як модель розвитку інфраструктури, яка перетворила Німеччину на «провідну економічну владу у світі», коментар, який викликав обурення, оскільки його країна продовжувала впадати в політичний хаос», - було повідомлено Washington Post.

Він додає, що коментарі прем'єр-міністра - це остання суперечка, що зачіпає адміністрацію Кастільо, яка страждає від звинувачень у корупції та критиці призначень Кабінету Міністрів. «За вісім місяців, як недосвідчений колишній шкільний учитель вступив на посаду, він пережив два голоси імпічменту. Його міністр сільського господарства був причетний, але не засуджений у двох вбивствах, звинуваченнях, які він заперечує. Його міністра освіти звинуватили в плагіаті докторської дисертації. Його міністра охорони здоров'я, який продавав ароматизовану воду як засіб проти старіння, нещодавно було пред'явлено звинувачення».

Утой час як Опікун писав: «Через тиждень, коли уряд Педро Кастільо занурився в політичну кризу, викликану зростанням цін на паливо і добрива, викликаний російським вторгненням в Україну, і власними незграбними зусиллями президента по заспокоєнню заворушень, Торреса» несвоєчасним коментар в четвер спровокував докір з усіх боків».

Про це також повідомили інші ЗМІ.

ПІЗНІШЕВИБАЧЕННЯ

Глава Кабміну вибачився перед ізраїльським послом в Перу, заявивши, що він ніколи не хотів піднести фігуру Адольфа Гітлера, якого він повторив, був злочинцем.

«Ми не повинні неправильно розуміти речі, я не беру Гітлера як приклад для наслідування, тому що я також сказав, що він великий злочинець. Пане Посол Ізраїлю, якщо ви думаєте, що я образив вас, я прошу вибачення, ми будемо говорити особисто», - сказав він.

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