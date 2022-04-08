Ана Барбара та інші знаменитості звернули свою підтримку Анжелі Агілар: «Зразкова жінка»

АнгелаАгілар брала участь у великій суперечці після того, як було опубліковано пару фотографій , на яких її бачать дуже близькі, навіть захоплюються, поруч з композитором Гуссі Лау, відносини, які пізніше підтвердилися.

Саме художник, частина Equinoccio RecordsПепе Агілара, який повідомив про любовну справу, яку вони мають з тих пір приблизно в середині лютого 2022 року, короткий час.

Однак пісня перевернула соціальні мережі, і з'ясувалося, що Gussy на 33 роки, на 15 років старше співака, спадкоємця таланту династії Агіла р.

El público estaba acostumbrado a ver a Ángela Aguilar con el cabello corto (Foto: Instagram/angela_aguilar_)

Тенденція викликала різні почуття у мексиканського регіонального музичного виконавця, який розмістив відео в соціальних мережах, щоб висловити все шанувальники, широка публіка або зацікавлена людина, яка відчуває себе сумно, розчаровано, з болем в душі.

У зв'язку з цим численні артисти віддали всю свою підтримку дочці Пепе Агілар Агілар. Серед них Ана Барбара, друг сім'ї, але також композитор деяких пісень Анжели, таких як хіт «Насправді».

Через свій офіційний Instagram, також виконавець жанру групи, залишила їй наступне повідомлення: «Я люблю тебе і ти королева з дуже красивою душею, а головне, ви довіряєте, тому що ти хороший! І це найбільший скарб, який може мати людина!»

Ana Bárbara no dudo en darle palabras de ánimo a su "ahijada" (Foto: Instagram/@anabarbaramusic)

Також приєдналася співачка і автор пісень Амандітітіта, яка стверджувала, що не знає і не розуміє контексту того, що відбувається, але вона дала їй знати, що вона не одна. «Ось ваша зграя», - написав він.

Одним з найпопулярніших коментарів, однак, був Джонні Каз, член-засновник всесвітньо відомої групи Firme, і брат співака Едуїна Каза, який нагадав йому, що вона справді зразкова жінка.

«Вам не потрібно пояснювати, як ви живете або як любите, хто насправді з вами - це через ваш талант і ваш ангел, і ці люди не потребують пояснення, і ті, хто їх просить, не заслуговують цього. Цевсе ще світить».

Johnny Caz de Grupo Firme le mandó palabras de aliento a la cantante Ángela Aguilar (Foto: Instagram/@grupofirme)

Але один з найважливіших моментів, який торкнулася Ангела Агілар у своїй відповіді на опубліковані фотографії, стосується людей, яких вони торкнулися, оскільки це був не тільки аморальний вчинок проти неї, але і проти її сім'ї; «Яке обличчя я можу дати своїй родині?» , він вимовляється.

У зв'язку з цим доповідомлень підтримки приєднався її двоюрідний брат Махо Агілар, який через свій офіційний Instagram сказав їй, що вона не повинна жаліти нікого, а тим більше зі своєю родиною, тому що вона нічого поганого не зробила.

Він додав, що завжди бачив її як сильну і велику жінку, тому що це те, що вона є і представляє, тому не потрібно було вибачатися. «Я люблю тебе, щоб продовжувати розбивати його», - підсумував він.

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