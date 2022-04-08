Адвокат AMLO нагадав про беззаконня у 17 років: «Люди в кінцевому підсумку довели його право»

MEXICO, D.F., 07ABRIl2005.- Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno, se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados que se erigió en Jurado de Procedencia, para decidir si se le retira el desafuero, en el caso de desacato a una orden judicial en el caso del predio del Encino. FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO.COM

Минуло сімнадцять років з тих пір, як Конгрес вирішив відкликати начальника уряду федерального округу, перредиста Андрес Мануель Лопес Обрадор, з презирства до судового рішення.

Багато політиків, які тоді і зараз залишаються поруч з Президентом Республіки, опублікували свої повідомлення про підтримку і пам'ять для нині стандартоносця Національного руху регенерації (Морена).

Горасіо Дуарте, голова Національного митного агентства Мексики, служив у 2005 році федеральним депутатом , коли Конгрес вирішив взяти Андреса Мануеля Лопеса Обрадора в беззаконня, і він був його адвокатом протягом цього часу.

Дуарте також був президентом відділу інструктування Конгресу, що складається з чотирьох депутатів, куди пропозиція десафуеро надійшла раніше, ніж де-небудь ще. Голосуваннязалишалося в руках двох депутатів PRI, одного ПАН і які написали нитку.

(FOTO: Eunice Adorno/CUARTOSCURO) Eunice Adorno | Eunice Adorno

З цієї причини, через 17 років після процесу, він написав нитку у Twitter з найважливішими спогадами, фотографіями, відео та подіями, про які з тих пір він все ще має фрески у своїй пам'яті.

По-перше, підкреслив він, це день, який «слід пам'ятати як день, коли один з найефектніших політичних промахів мексиканської політики був спожитий».

Пізніше він додав, що завжди впевнений, з його ролі законного захисника тодішнього глави уряду Мехіко, що «він буде лише кроком вперед для підтвердження трансформації, яку ми переживаємо сьогодні».

Крім того, їм було зрозуміло, що це символічний процес, оскільки не було юридичних аргументів , які могли б напасти на Табаскєньо, Лопеса Обрадора.

Horacio Duarte Olivares recordó el desafuero de AMLO como un parteaguas en la historia de México (Foto: Cuartoscuro)

У цьому контексті Дуарте запевнив, що цьому процесу сприяли тодішні керівники фракції PRI та PAN у Конгресі Союзу, а також міністр Маріано Азуела, 360 депутатів, які проголосували за усунення юрисдикції та «ділової мафії», які, додав він, «пізніше візьмуть участь у Шахрайство на виборах 2006 року».

За подією вони мали передбачувану мету «вивести нинішнього президента Мексики з виборчої гонки» шляхом політичних переслідувань, але замість цього він наполягав: «люди в кінцевому підсумку погодилися з ним».

Для Горасіо Дуарте це була також подія, яка поступилася місцем «двом національним проектам, які все ще стикаються сьогодні»; з одного боку, «той, де переважають корупція, впливові та капітуляції нашого суверенітету», а інший «де нею керує народна воля та захист нації».

Що стосується людей, які потім знялися в юридичному спорі, Дуарте допитував, де вони знаходяться і що вони зараз роблять, на що він відповів: «Пізніше ховаючись за медійними особами та торговцями впливами».

(FOTO: Moisés Pablo/CUARTOSCURO) Moisés Pablo | Moisés Pablo

Останній, за його словами, на той час не усвідомлював, що прийняття глави уряду Федерального округу, а не збиток представляв мимовільну допомогу, щоб «побудувати щось, що до цього дня переживає з більшою життєвою силою, ніж будь-коли», посилаючись на проект Четвертої трансформації Мексики.

З цієї причини, через 17 років після переживання беззаконня, він нагадав, що вони продовжуватимуть прогресувати у створенні Уряду, який представляє лише порядок денний людей, які проголосували за нього, де він прагне зміцненню інститутів та верховенства права.

«Сьогодні як ніколи ми повторюємо цінності не брехати, не красти і не зраджувати людям. І як це 7 квітня 2005 року, ми продовжуватимемо ходити з Андресом Мануелем Лопесом Обрадором», - написав він.

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