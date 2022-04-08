AMLO запевнив, що міністри SCJN діяли вільно, на відміну від 2005 року, коли вони це знеохочували

MEXICO, D.F., 07ABRIl2005.- Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno, se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados que se erigió en Jurado de Procedencia, para decidir si se le retira el desafuero, en el caso de desacato a una orden judicial en el caso del predio del Encino. FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO.COM

АндресМануель Лопес Обрадор (AMLO), конституційний президент Мексики, нагадав вранці 8 квітня на ранковій конференції,як 17 років тому, з 360 голосами за, 127 проти та двох утримань, Палата депутатів вирішила «несправедливо» кинути виклик йомуглаві уряду потім Федеральний округ.

У рамках засідання, проведеного Верховним судом нації (SCJN) вчора, 7 квітня 2022 року, президент заявив, що, незважаючи на не згоду з усіма міністрами, ніхто не тиснув на прийняття рішень проти дії неконституційності закону про електроенергію або будь-якого ще одна дія.

Він звинуватив колишнього президента Мексики Вісенте Фокса, Сантьяго Крілята інших «ділових» депутатів у тому, що він виступає гаслом , керуючи процесом беззаконня через тодішнього президента SCJN Маріано Асуела Гюйтрон, який був «представлений» разом з іншими міністрами для здійснення цього акту проти нього.

Цюпозицію також відзначив Альфредо Гітьєррес Ортіс Мена, який проголосував за конституційністьЗакону про електроенергію, на відміну від свого дідаАнтоніо Ортіса Мена, який сприяв націоналізації електроенергетики в шестирічний термінАдольфо Лопеса Матеоса .

«[Міністри] вільні. Вонимали зарозумілість, щоб відчувати себе вільними. І зробили це дуже добре. Це справжня верховенство права», - сказав він.

ІНФОРМАЦІЯВ РОЗРОБЦІ...

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: