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п'ятниця 8 Квітень 2022
Україна

Передбачувані агресори Churubusco були пов'язані з судом

Їх заарештували в Істапалапі, коли вони побачили, як один із затриманих поводився з вогнепальною зброєю у своєму транспортному засобі

Newsroom Infobae

8 Квітень 2022

Генеральнапрокуратура Мехіко ( FGJCDMX ) повідомила, що троє затриманих, пов'язаних з нападом в Чурубуско, були пов'язані з судовим процесом.

Після доказів, наданих Державним міністерством, наглядовий суддя зобов'язав підключитися до суду над двома чоловіками та однією жінкою за злочини носіння вогнепальної зброї, злочини проти здоров'я у формі їх володіння в комерційних ціляхта хабарництво.

Затримані також розслідуються прокуратурою за їх нібито зв'язок з агресією, здійсненою в Чурубуско, хоча вони були заарештовані в Ізтапалапі з інших причин.

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