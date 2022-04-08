900 людей евакуювали через «хімічний інцидент» в Лондоні

Близько900 людей довелося евакуювати з тренажерного залу в Лондоні через «хімічний інцидент», повідомляє міська пожежна служба.

«Пожежники викликали запах хімічних речовин у тренажерному залі на площі Кабот, в Канері-Уорф. Суміш хімічних речовин спричинила високий рівень диму та пари в будівлі», - йдеться у заяві пожежників, опублікованій на їхньому веб-сайті.

@LondonFire

@LondonFire

Командир станції Дейв Хіллсказав: «Команди охопили будівлю і знайшли високі рівні. Ми провітрили місце і стежимо за рівнем диму».

Пагорб, який швидко прибув на місце події, повідомив про евакуацію близько 900 людей «як запобіжний захід».

@LondonFire

Бригада була викликана о 09:08 місцевою і інцидент триває. Дві пожежні машини - від станцій Millwall і Тополя - і два рятувальні підрозділи - від Bethnal Green і Euston - знаходяться на місці.

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