Іна Кальдерон, нестерпна: сусіди викликали її на зустріч за «погану поведінку» всередині їхнього будинку

У колумбійській теленовелі «Vecinos», Оскар Ліл, таксист, який живе в популярному районі, (грає Робінсон Діаз) виграє лотерею і вирішує придбати нову квартиру в ексклюзивному секторі, і там сторони стають постійними до такої міри, що інші жителі не мириться своєю поведінкою і йдуть на заходи цікаво викинути його з будівлі, тому що розгул був для багатьох нестерпним.

Ну, щось подібне відбувається з Іною Кальдерон, поведінка якої в її новій квартирі, розташованій в Медельїні, схожа на поведінку Оскара Леала. Місяці тому впливовий похвалився новою власністю у своїх соціальних мережах, вказуючи на те, що на своєму балконі вона встановить набір ді-джеїв для практики та продовжуватиме просуватися у своїй ролі посла гуарачі.

Ці «практики» стали сторонами, які вже стали дратівливими для своїх сусідів, аж до реалізації заходів щодо поліпшення її поведінки. З цієї причини та сама бізнес-леді оголосила у своєму профілі в Instagram, що частина спільноти житлового підрозділу, де вона живе, вже втомилася від її фарри, і саме тому її викликали на надзвичайну зустріч співвласників.

Через відео Кальдерон прочитав лист, зроблений її сусідами, який нещодавно їй доставили. У листі зазначено, що комітет співіснування групи, де вона проживає, вжив заходів проти неї.

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«Згідно з кількома скаргами, які ми отримали, комітет співіснування групи, виконуючи функції, покладені в регламенті набору, скликає його на засідання у вівторок 19 -квітень- о 12 годині, щоб оприлюднити скарги, подані множинними румами», - йдеться у заяві станах підрозділу. Читаючи дату, на яку її цитували, Їна сказала, що не може бути присутнім, оскільки вона буде подорожувати на Кубу.

Вона також дорікала заклик громади, стверджуючи, що живе там дуже короткий час і що кількість виконаних румів не пропорційна заклику до уваги.

«Я маю на увазі, я був у цій групі протягом чотирьох місяців, у мене були дві вечірки, одна вночі (...) Наскільки добре б ваші сусіди знали мене раніше?» , сказав впливовий, який кілька днів тому пожартував зі своєю сестрою про весілля Андреа Вальдірі та Феліпе Сарума.

Пізніше він запитав своїх підписників в Instagram, що вони думають про це, повторюючи, що у нього були лише дві сторони за той час, коли він жив у цій квартирі. До речі, вона оголосила, що також вживе заходів, пов'язаних з її перебуванням в будівлі.

«Я розумію, що в будівлях, очевидно, ви повинні жити в побуті і що сусіди можуть скаржитися, але клянусь, у мене були дві сторони (...) Ні, я йду до будинку, його тут не було», - вигукнула Іна.

Ці історії були відтворені кількома розважальними акаунтами, такими як «Інфо шоу Колумбія», і там сотні користувачів швидко відповіли, поставивши під сумнів дії творця контенту.

Реакції типу «Яке благословення, яке він йде!» ;«Краще купіть будинок, якщо ви не знаєте, як поважати»; «Вона проводить це, роблячи вечірки та барбекю, і за її словами було лише два. Так, звичайно»; «Нехай вони виймають його звідти, щоб це не була бочинчера, а остання кока-кола не створена» і «Нехай це зробить, як Вальдірі, який побудував -будинок- за містом», виділений у дописі.

Нарешті, Іна Кальдерон знову не прокоментувала цю тему , і очікується, що вона дасть знати, піде вона на скликану зустріч чи ні.

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