Йеллен каже, що цифровий долар займе роки розвитку

(Bloomberg) Секретар казначейства Джанет Йеллен заявила, що для розвитку цифрового долара знадобиться роки, якщо Сполучені Штати вирішили продовжити один, підкреслюючи навмисний підхід політиків, коли вони розробляють свої регуляторні плани для вирішення швидкого поширення цифрових активів.

Американськірегулятори зараз проводять шестимісячний огляд з метою представлення рекомендацій щодо цілого ряду питань, пов'язаних з цифровими активами, включаючи цифрову версію суверенної валюти США. Ініціатива була започаткована за виконавчим розпорядженням президента Джо Байдена.

«Я ще не знаю, яких висновків ми збираємось досягти, але ми повинні бути зрозумілими, що випуск CBDC, швидше за все, представить серйозну проблему проектування та інженерії, яка вимагатиме років розробки, а не місяців», - сказав Йеллен у заявах, підготовлених до події в четвер у Вашингтоні. Цифрові валюти центральних банків відомі як CBDC, у випадку з США - цифровий долар.

Усвоєму виступі Йеллен описала сукупність загальних принципів, які, на її думку, повинні керуватися створенням нової основи для регулювання цифрових активів, прагнучи сприяти інноваціям та захисту споживачів, інвесторів та фінансової стабільності.

«Наші нормативні бази повинні бути розроблені для підтримки відповідальних інновацій при управлінні ризиками, особливо тими, які можуть порушити фінансову систему та економіку», - сказав Йеллен.

«Технологія нейтраль»

Він підкреслив, що, оскільки регулятори прагнуть йти в ногу з інноваціями, правила, які вони створюють, повинні бути «технологічно нейтральними».

«Цей процес повинен керуватися ризиками, пов'язаними з послугами, що надаються домогосподарствам та підприємствам, а не основними технологіями», - сказав він.

Емітентицифрових активів та постачальники послуг у галузі повинні захищати споживачів та інвесторів від шахрайства та оманливої інформації, забезпечувати належну опіку над активами та надавати адекватну податкову інформацію, сказав він.

Виступслідує за наказом, виданим у березні, наказом кількох федеральних агентств, включаючи казначейство, приділяти більше уваги вивченню та перспективному регулюванню цифрових активів, які можуть включати ряд криптовалют, таких як біткойн, стабільні криптовалюти з фіксованою вартістю та цифрові гроші, видані центральними банками.

Політики, додав Йеллен, повинні бути готові до можливих змін у структурі фінансових ринків, посилаючись на потенційні зміни, що зумовлені технологією розподіленої книги.

«Хоча це може зробити ринки менш вразливими до банкрутства, ніж будь-яка конкретна компанія, важливо забезпечити видимість потенційних накопичень системного ризику та продовжувати мати ефективні інструменти для контролю надмірностей там, де вони виникають», - сказав він.

Оригінальнапримітка:

Йеллен каже, що цифровий долар займе роки розвитку

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