З 90 кілограмів вибухівки в морквяному вантаженні, в Наріньо заарештували трьох еквадорців

Влада підтвердила затримання трьох громадян еквадорів, які були спіймані з великим вантажем вибухівки у відділі Наріньо.

Це Гільєрмо Девід Обандо, Герман Рауль Гуалавісі та Мігель Перугачі, троє еквадорців, яких заарештували 31 березня, коли вони перевозили 90 кілограмів вибухових речовин, замаскованих у вантажі моркви та цибулі, які вони перевозили вздовж доріг Наріньо.

За даними Генеральної прокуратури, 200 пентолітових батончиків, кожен вагою 450 грам, повинні були бути доставлені членам дисидентів FARC.

Приймаючи запит прокуратури, безладний кримінальний суддя Гуачукала, Наріньо, позбавив свободи трьох громадян Еквадору, проти яких він видав заходи безпеки у в'язниці.

Обандо, Гуалавісі та Перуганчі були пред'явлені звинувачення у передбачуваних співвинувачах, відповідальних за виробництво злочинів, торгівлю та носіння вогнепальної зброї, боєприпасів для приватного використання, обмеженого збройними силами або посиленою вибухівкою.

Слід пам'ятати, що захоплення трьох чоловіків Еквадорського громадянства було заарештовано на кілометрі 3 дороги Іпіал-Гуачукаль, на висоті села Іпіалпуд цього муніципалітету.

Міжморквою і цибулею ховали вибуховий матеріал

За даними розслідування, проведеного Генеральною прокуратурою, троє чоловіків подорожували в автомобілі «Шевроле» з тарілками BZU 103, в якому перевозили чотири шматочки моркви та великої головки цибулі.

Проходячи через контрольно-пропускний пункт, який проводили члени поліції шосе Наріньо, один із чоловіків у формі дав їм знак зупинки, який вони виконали, не ставлячи жодної опозиції.

Влада приступила до обшуку транспортного засобу і в цьому завданні перевірила вантаж, який перевозили три чоловіки всередині автомобіля. Саме в той момент копи зрозуміли, що замасковані серед морквяних і крупноголових цибульних пучків - це бруски вибухового потужного пентоліту.

За даними влади, кожен із знайдених брусків мав не менше 450 грамів вибухонебезпечного матеріалу, придатного для детонації, загалом 90 кілограмів вибухівки.

Генеральна прокуратура запевнила, що згідно з розслідуваннями, це звинувачення у вибухівці буде передано дисидентам вимерлих партизанів FARC, що працюють в Тумако, Наріньо та інших районах відомства.

Зазначимо, за цей час до президентських виборів, які відбудуться в травні цього року, в різних районах країни зафіксовано кілька терактів і порушень громадського порядку.

Поки влада не встановила, чи буде вибухівка, знайдена в морквяному вантажі, використовуватиметься для будь-якого теракту в рамках виборів в Колумбії.

Слід пам'ятати, що столиця країни знаходиться в бойовій готовності за можливі теракти, такі як той, що стався кілька днів тому в Сьюдад-Боліварі, де поблизу МАК Національної поліції активізувалася вибухівка. Цезалишило загиблих двох неповнолітніх.

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