Лісова пожежа в парку ІслаСаламанка (Магдалена) загрожує якістю повітря в Барранкільї

Велика колона диму, що бере початок у секторі «Лас-Плейтас», розташованому в заповідній зоні дороги до парку де ла Ісла-Саламанка у департаменті Магдалена, прибула в столицю Атлантики в останні години.

Лісова пожежа має обтяжуючий фактор і є топографією цього природного парку, групи невеликих островів, оточених мангровими зароями та з'єднаними каналами, факт, через який пожежники увійшли з мотопомпами та мачете, щоб пробитися через рослинність.

Для Маргарити Веласкес, командира пожежної служби Сітіонуєво, він підкреслив, що дії з контролю вогню розпочнуться цього четверга, оскільки персонал допомоги на шляху до визначення величини пожежі , а також встановлення плану дій з урахуванням топографічних умов місцевості. Веласкес не виключав використання повітряної опори для стримування полум'я.

Що стосується колони диму, яка прибула в Барранкілью, командир повідомив, що «Пожежа досить висока, туди прямують бригади парку та п'ять одиниць нашої пожежної частини, щоб побачити, як район і чи потрібно почати нападати з цієї середи».

Національніпарки: готові до Великодня

Vista de un reservorio de agua el 25 de febrero de 2020, en la hacienda Montecarlo, cercana al Parque Nacional Natural Chingaza del municipio de Guasca (Colombia). EFE/ Camilo García/Archivo

Слід зазначити, що парк Ісла-де-Саламанка - одне з напрямків, яке оцінюють колумбійці та туристи для святкувань Великого тижня, які розпочнуться цими вихідними. На даний момент влада не прокоментувала відкриття парку після цього екологічного інциденту.

Для директора Національних природних парків Колумбії Орландо Молано Перес, прихід найдовшого святкового мосту року має стати ідеальним місцем для користувачів, щоб насолоджуватися цими просторами, поважаючи їх біорізноманіття.

Що стосується кампанії «Одне використання, багато пошкоджень», Національні природні парки Колумбії виділили пошкодження пластмас видам, що населяють парки, в цьому випадку страждають переважно морські тварини, оскільки при наявності контейнерів, столових приборів, сигарет та інших елементів із пластику, в кінцевому підсумку сильно постраждали.

Щодо цієї проблеми, Орландо Молано повідомив, що суб'єкт господарювання актуальний у виконанні цього мандату для досягнення збереження цих святилищ: « ми працюємо над тим, щоб жодні колумбійці не носили одноразовий пластик до наших охоронюваних територій, я запрошую їх залишити одноразове використання пляшки та принесіть свої маленькі пляшки, але, перш за все, я запрошую вас продовжувати захищати нашу природну та культурну спадщину в Колумбії».

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