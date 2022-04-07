Чому б ми не змогли насолодитися мескалем без кажанів

Кажани є частиною запилюючих тварин , таких як бджоли, джмелі, метелики, які, в свою чергу, є важливою частиною балансу екосистеми та виробництва їжі, і якщо вони зникнуть, вони піддають людині ризику . Але вони більш відкинуті, оскільки є забобони , які часто не є правильними. Відомо, що без них мескаль не міг продовжувати існувати, оскільки кажани магуейеро єексклюзивними запилювачами змагуей, звідки береться цей напій.

Мескаль - це справді мексиканський дистильований напій, Оахака вважається світовою столицею мескаля; але правда полягає в тому, що такі держави, як Дуранго, Гуанахуато, Сан-Луїс Потосі, Тамауліпас та Закатекас, мають важливе виробництво цього напою.

У Мексиці налічується 138 видів кажанів, Leptonycteris nivalis і Leptonycteris yerbabuenae є основними запилювачами агави. За даними UNAM, запилення цих агав загрожує людськими причинами, такими як знищення середовища проживання, внаслідок чого види загрожують вимирання.

En la franja fronteriza norte, desde Sonora hasta Tamaulipas existen de 20 a 40 millones de murciélagos que devoran 10 toneladas de insectos por noche. (Foto: UNAM).

Світовийпопит на мескаль поставив під загрозу існування рослин та тварин, ендемічних для Мексики; до цього фахівець з мереж біологічної взаємодії Альфонсо Валієнте згадує, що якби агави вимерли, це закінчиться кажанами і, отже, багатьма іншими видами.

Основна залежність цього нічного тваринного і агави полягає в тому, що квітки цієї рослини відкриваються тільки вночі, тому кажан встигає харчуватися нектаром квітки, а в свою чергу запилювати його. Вони також розсіюють насіння та пилок, що дозволяє врожаю розмножуватися та продовжувати процвітати. Крім цієї функції, вони є контролерами передачі шкідників і хвороб, так як за одну ніч полювання з'їдають до 3 тисяч комах.

РодрігоМедельїн, дослідникІнституту екологіїUNAMта один зголовних захисників кажанів, згадує, що кажаниповинні бути частиною нашоїмексиканської ідентичності, оскільки вони є основоположними у відтвореннітекіли та мескальної рослини. Надодаток до того, що ці літаючі ссавці є одними з найвигідніших, але в той же час найбільш неправильно зрозумілих і атакованих видів.

Devoran las plagas de insectos que atacan a los cultivos de maíz, algodón, arroz, chile, jitomate y frijol.(Foto: Getty Images) Paul Starosta | Getty Images

Вони також розсіюють насіння плодів, таких як невеликі сапоти, чорні та білі сапоти, нанчі, капуліни, інжир, гуави, серед багатьох інших.

Медельїн каже, що люди мають абсолютно безпідставний страх перед кажанами, вони пов'язують їх зі злом, темрявою, хворобами і зі сказом. Особливо з пандемією, яка вразила світ, люди вірили, що вони поширюють хворобу, тому він згадує, що «цей вірус називають SARSC-CoV-2 є винятковим для людей,він не походить від кажанів».

Він також коментує, що однією з найсильніших загроз є вандалізм проти них, люди спалюють їх, вбивають, відганяють, дають отруту, але все, що вони роблять, це впливати на біорізноманіття і, отже, на себе.

Son de los polinizadores importantes del planeta. (Foto: Sectur).

Якщо ви хочете продовжувати насолоджуватися мескалем, текілою або пульком , необхідно зберегти екологічні стосунки, які мають кажани з агавою. Інформування суспільства, чому запилюють таких тварин , як кажани, колібрі, бджоли, джмелі, оси, метелики, жуки; настільки важливі для балансу планети і перш за все їжі людини.

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