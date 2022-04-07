Чому Ріос Фарджат, один з улюблених міністрів AMLO, проголосував проти Закону про електроенергетику

Цьогочетверга, 7 квітня, з'ясувалося, що Верховний суд нації ( SCJN ) схвалив мінімально необхідні вирази конституційність Закону про електроенергетичну промисловість (LIE ), до якого в 2021 році було внесено зміни, щоб енергетична відправка сприяла Федеральному Комісія з електроенергії (ЗЗЕ ).

Голоси, висловлені у Вищій палаті суду за схвалення ЛІГ , були мінімальним необхідним для того, щоб вона була визнана дійсною відповідно до Політичної конституції Мексиканських Штатів США (CPEUM). Це означає, що з 11 міністрів, чотири проголосували за «за», а сім проти, слід зазначити, що Артуро Залдівар, головний міністр SCJN, був одним із тих, хто схвалив конституційність цього закону.

Урезюме голосування видно, що міністри Залдівар Лело де Ларреа, Лоретта Ортіс Альф, Ясмін Есківель Мосса та Альфредо Гутьєррес Ортіс Мена виступили за; Луїс Марія Агілар Моралес, Хорхе Маріо Пардо Реболледо, Альберто Перес Даян, Хав'єр Лайнес Потісек, Норма Пінья Ернандес, Хуан проголосували проти Луїса Гонсалеса Алькантари Карранки та Ана Маргарита Ріос Фарджат.

З екологічних міркувань міністр Ріос Фарджат проголосував проти Закону про електроенергетику Відео: Твіттер/ @XochitlGalvez

З іншого боку спектру він підкреслює, що серед міністрів, які проголосували проти, були міністр Ріос Фарджат, один із міністрів, близьких до президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора ( AMLO ) та так званий 4T , оскільки на початку шестирічного терміну вона мала ключову позицію в федерального уряду і, завдяки ратифікації Морени , вона змогла дійти до Першої палати Верховного Суду .

Їїблизькість з Лопесом Обрадором почалася в 2017 році, коли тодішній голова вишневої партії запросив її взяти участь у конференції«Plan de Nación». Пізніше, у 2018 році, вона була частиною команди з переходу обраного президента, очоливши роботу, необхідну в процесі доставки/прийомуСлужби податкової адміністрації( SAT), так що станом на 5 грудня того ж року вона відповідала за підрозділ.

Через деякий час, звільняючи місце в тілі міністрів SCJN, вона брала участь і виграла за площу, так що 5 грудня 2019 рокуСенат Республіки, з більшістю Національного руху регенерації( Морена) та його союзниками (Лейбористська партія, Зелений Еколог партії Мексики і партія соціальної зустрічі), ратифікували міністра в суді.

Навіть президент Лопес Обрадор привітав приїзд Ріоса Фарджата до SCJN. «До вчорашнього дня я чув про рішення Сенату, вітаю його. Три пропозиції - це дуже хороші громадяни, професіонали, дуже хороші юристи всі три», - сказав AMLO під час ранкової конференції з посмішкою на роті.

Margarita Ríos Farjat se opuso a que se reconociera la constitucionalidad de la Ley de Industria Eléctrica (Foto: Cuartoscuro)

Тепер, екологічним аргументом, міністр суду пояснив, що, пропагуючи право на здорове середовище, вона пояснила, що зміцнення ЗЗЄ не може бути привілейованим перед здоров'ям людини.

З цим моментом, стверджував він, накладається привілей, яка може, як правило, привілейувати ЗЗЄ, але це робить, «залишаючи на постійному другому місці чисту енергію, таку необхідну для стійкості та здоров'я всіх».

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: