Відео: Вісенте Фернандес-молодший відвідує Картахену і співає з вуличним продавцем

ВісентеФернандес молодший здивувавсвоїх послідовників у соціальних мережах, розмістивши кілька зображень через обмін своїми «InstaStories» зі своїми друзями та його партнером, Маріаною Гонсалес Паділья, у чарівному Walled City з нагоди дня народження бізнес-леді.

«Приїхавши на Бора-Бора, подивіться, як мило», - звучить мексиканська бізнес-леді в своїх історіях. На задньому плані інша людина каже йому , що «це Колумбія».

У історіях, якими поділився син Ченте, він поруч із однією з дочок Мар'яни Гонсалес, бізнес-леді та впливової дівчини, яка прославилася у 2019 році, коли вона розпочала свої стосунки з Вісенте Фернандес-молодшим, який святкував би свій 25-й день народження.

«Іменинниця 25 років...» ,вигукує Мар'яна Гонсалес, пізніше дочка впливової жартома вказує, що їм не 25, а 29 років, вказуючи на сідниці.

Ще один момент, яким поділився Вісенте Фернандес-молодший через свої «InstaStories», насолоджувався собою в барі, розташованому в центрі міста, а також видом, що він не помітив башту з годинником у Мурованому місті.

Пізніше вони опублікували кілька зображень місця, де вони перебували, розташованого в комплексі Bora Bora Beach Club, одному з приватних пляжів на відомих островах Росаріо, де вони завжди підкреслювали якість людей, яких вони зустріли, та красу колумбійських заходів сонця.

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Осьповний зміст Вісенте Фернандес-молодшого. :

Син Вісенте Фернандес ходив вулицями міста, обнесеним стінами зі своїм партнером

Під час своєї екскурсії вулицями Картахена син Вісенте Фернандес мав можливість згадати свого покійного батька, коли зустрів одного зі своїх послідовників і попросив його співати хором пісню «Acá entre nos», а в кінці вистави чоловік сказав йому, що «Ель Шарро де Хуентітан» не помер, і що він до сих пір в серцях всіх своїх шанувальників.

«Вісенте Фернандес не помер і буде продовжувати жити вічно в наших серцях, у мене є вся колекція 30 фільмів Вісенте Фернандеса, всі вони у мене є, всі вони були хорошими, і єдиним, кого мені не сподобалося, було «Півтора проти світу», решта все було добре», - сказав послідовник «Ченте '.

Варто згадати, що Вісенте Фернандес протягом своєї кар'єри виконавця записав більше сотні альбомів, близько 20 фільмів під час Золотого століття мексиканського кіно і отримав кілька нагород, включаючи три нагороди Anglo Grammy, вісім латинських премій Греммі, 14 нагород Lo Nuestro і є володарем зірки на Голлівудській Алеї слави.

З MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасі, штат Невада,відбувається 64-е видання Grammys, де мексиканська співачкаВісенте Фернандес була нагороджена посмертноза останній запис матеріал, випущений у 2020 році.

Національна академія звукозапису мистецтв і наук нагородила альбом «A MIS 80-х», як «Кращий мексиканський регіональний альбом». Цей запис містить 13 пісень його авторства, які включають La Barca, Ya No Insistas Corazón, я клянусь, що ніколи не повернуся або A Mi Nieto .

Під час гала, яка вже проходить, поза звичайним телевізійним ефіром, спадщина мексиканського ідола була нагороджена в останній музичній постановці 2020 року: «Вітаємо переможця найкращого мексиканського регіонального музичного альбому «A Mis 80-х», - написав він у Twitter

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