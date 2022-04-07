Відео: Вісенте Фернандес-молодший відвідує Картахену і співає з вуличним продавцем

ВісентеФернандес молодший здивувавсвоїх послідовників у соціальних мережах, розмістивши кілька зображень через обмін своїми «InstaStories» зі своїми друзями та його партнером, Маріаною Гонсалес Паділья, у чарівному Walled City з нагоди дня народження бізнес-леді.
«Приїхавши на Бора-Бора, подивіться, як мило», - звучить мексиканська бізнес-леді в своїх історіях. На задньому плані інша людина каже йому , що «це Колумбія».
У історіях, якими поділився син Ченте, він поруч із однією з дочок Мар'яни Гонсалес, бізнес-леді та впливової дівчини, яка прославилася у 2019 році, коли вона розпочала свої стосунки з Вісенте Фернандес-молодшим, який святкував би свій 25-й день народження.
«Іменинниця 25 років...» ,вигукує Мар'яна Гонсалес, пізніше дочка впливової жартома вказує, що їм не 25, а 29 років, вказуючи на сідниці.
Ще один момент, яким поділився Вісенте Фернандес-молодший через свої «InstaStories», насолоджувався собою в барі, розташованому в центрі міста, а також видом, що він не помітив башту з годинником у Мурованому місті.
Пізніше вони опублікували кілька зображень місця, де вони перебували, розташованого в комплексі Bora Bora Beach Club, одному з приватних пляжів на відомих островах Росаріо, де вони завжди підкреслювали якість людей, яких вони зустріли, та красу колумбійських заходів сонця.
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Осьповний зміст Вісенте Фернандес-молодшого. :
Під час своєї екскурсії вулицями Картахена син Вісенте Фернандес мав можливість згадати свого покійного батька, коли зустрів одного зі своїх послідовників і попросив його співати хором пісню «Acá entre nos», а в кінці вистави чоловік сказав йому, що «Ель Шарро де Хуентітан» не помер, і що він до сих пір в серцях всіх своїх шанувальників.
«Вісенте Фернандес не помер і буде продовжувати жити вічно в наших серцях, у мене є вся колекція 30 фільмів Вісенте Фернандеса, всі вони у мене є, всі вони були хорошими, і єдиним, кого мені не сподобалося, було «Півтора проти світу», решта все було добре», - сказав послідовник «Ченте '.
Варто згадати, що Вісенте Фернандес протягом своєї кар'єри виконавця записав більше сотні альбомів, близько 20 фільмів під час Золотого століття мексиканського кіно і отримав кілька нагород, включаючи три нагороди Anglo Grammy, вісім латинських премій Греммі, 14 нагород Lo Nuestro і є володарем зірки на Голлівудській Алеї слави.
З MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасі, штат Невада,відбувається 64-е видання Grammys, де мексиканська співачкаВісенте Фернандес була нагороджена посмертноза останній запис матеріал, випущений у 2020 році.
Національна академія звукозапису мистецтв і наук нагородила альбом «A MIS 80-х», як «Кращий мексиканський регіональний альбом». Цей запис містить 13 пісень його авторства, які включають La Barca, Ya No Insistas Corazón, я клянусь, що ніколи не повернуся або A Mi Nieto .
Під час гала, яка вже проходить, поза звичайним телевізійним ефіром, спадщина мексиканського ідола була нагороджена в останній музичній постановці 2020 року: «Вітаємо переможця найкращого мексиканського регіонального музичного альбому «A Mis 80-х», - написав він у Twitter
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