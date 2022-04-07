Україна звинуватила Росію у знятті мертвих з вулиць, щоб приховати докази військових злочинів

A woman stands amid the destruction caused by the war in Bucha, in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Tuesday, April 5, 2022. Ukraine's president planned to address the U.N.'s most powerful body on Tuesday after even more grisly evidence emerged of civilian massacres in areas that Russian forces recently withdrew from. (AP Photo/Rodrigo Abd)

Президент України Володомир Зеленський звинуватив Росію в четвер у «видаленні загиблих з вулиць і підвалів окупованої території» , щоб приховати докази «воєнних злочинів», які його армія скоює в Україні.

У своєму посланні сьогодні вранці Зеленський заявив, що має «інформацію про те, що російська армія змінила тактику і намагається вивести загиблих з вулиць і підвалів окупованої території. Українців вбили. Це лише спроба приховати докази і нічого більше».

Але «відповідальність не можна ухилятися. Мивже знаємо про тисячі зниклих без вісті. Ми вже знаємо тисячі людей, які могли бути депортовані до Росії або вбиті», - сказав Зеленський, який пообіцяв «виявити обставини більшості наших зниклих безвісти громадян».

Український президент вважає, що з побаченого в Бучі «здається, що ставлення до сучасної російської держави остаточно змінюється у світі» і що тепер ставлення до Росії просте: «Або ви підтримуєте пошуки миру, або підтримуєте невиправдані різанини».

El presidente, Volodimir Zelensky, dijo tener reporte de miles de personas desaparecidas, asesinadas o que podrían ser deportadas a territorio ruso AFP

Він також закликав російських громадян протистояти «російським репресивним механізмом», адже це завжди буде краще, ніж «прирівняти до нацистів до кінця життя».

Після дня, коли західні союзники вирішили посилити свої санкції проти Росії та її інтересів у світі, український президент заявив, що, хоча і «видовищні», цих санкцій «недостатньо» і що вони продовжуватимуть наполягати на повній блокаді російської банківської системи та відмова від нафти з цієї країни.

«Якщо не буде дійсно болісного пакету санкцій проти Росії», - сказав Зеленський, Росія розгляне це як дозвіл на атаку на Донбас, регіони східної України, незалежність яких визнала Москва і на яких Росія зараз хоче зосередити свій наступ.

Зеленський також закликав у середу до більш широких і «дійсно болючих» санкцій для Росії в умовах нових пакетів, накладених США і Європейським Союзом.

«Західні країни оголосили про новий пакет санкцій проти Росії. Блокуються нові інвестиції, застосовуються обмеження щодо декількох банків в Росії, додаються особисті санкції, а також інші обмеження. Виглядаєтака упаковка ефектно. Але цього недостатньо», - заявив Зеленський у своєму виступі, йдеться у заяві на офіційному сайті президентства.

Таким чином, він ще раз наголосив, що Україна продовжить «наполягати на тотальній блокаді російської банківської системи», яка перешкоджає її руху в міжнародних фінансах, а також закупівлі твердої нафти в західному демократичному світі.

«Ембарго на поставки російської нафти все одно буде виконуватися. Формат буде знайдений. Питання лише в тому, скільки ще українських чоловіків і жінок встигне вбити російських військових, щоб ви, деякі політики - і ми вас знаємо - могли десь зробити трохи рішучості», - сказав він.

(З інформацією від EFE)

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