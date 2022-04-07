Туліо Гомес знову дав Хуану Карлосу Осоріо палицю: «Вона вийшла відкритою на ногах»

Після численних розбіжностей з директивами та вболівальниками Хуан Карлос Осоріо залишив технічний напрямок Амеріки де Калі минулого тижня. Тренер Рісаральда командував у 49 іграх, однак очікуваних результатів у команді «Скарлет» він не зміг досягти, залишивши виступ лише 38%.

Одним із аспектів, за які Осоріо критикували, були постійні обертання, стратегія, яка характеризувала його протягом усієї кар'єри, але в Америці принесла йому кілька головних болів. Згідно з коментарями вболівальників, такий підхід змусив його залишити ключових гравців на лавці замінників за спробу використовувати весь свій фонд заробітної плати. Крім того, ще однією проблемою, з якою довелося зіткнутися «Ла-Меха», є травми, оскільки протягом семестру вона не змогла розраховувати на повний список.

Покинувши заклад, Осоріо поспілкувався зі ЗМІ «Спорт без тапуджо» і висловив смуток, що не може мати успішного проекту. Однак він підкреслив, що він «спокійний», тому що прагнув працювати найкращим чином: «Мені нема на що скаржитися, я відповідаю за все, що сталося. Сьогодні можу сказати, що я спокійний за всіх: свою сім'ю, мій народ, клуб, спортивний проект і для себе. Життятаке».

В останні місяці відносини між головним акціонером Америки та колумбійським тренером мали кілька фрикцій. Наприклад ,19 березня, після поразки «Незалежності Медельїна» 1-0, Туліо розпочав різку критику проти Осоріо через свій акаунт у Twitter: «Поганий працівник звинувачує цей інструмент, тому що посередніне приймають власних помилок і звинувачують інших у своїй нездатності!!» .

Однак лідер «Скарлет» знову говорив про управління стратегом «Cafetero» після того, як команда перемогла Millionarios 3-2 до 14-ї дати Ліги BetPlay . За словами Туліо, в інтерв'ю програмі «El Alargue» Каракол Радіо, питання травм є реальністю, і це зменшило можливості установи.

«У мене дуже хороша заробітна плата, що відбувається, це те, що у нас були травмовані гравці або на лавці. Вибачили, як ми перемогли Міллонаріос, з платоспроможністю ми виграли без шести - восьми стартерів, тому що цей семестр ми тримали від шести до восьми гравців у медичному відділенні», - сказав він в першу чергу.

Пізніше він зазначив, що перемога сталася через те, що команда пішла на більш оборонну стратегію, що, мабуть, не було сильним костюмом Хуана Карлоса Осоріо: «Ми з лінією три, майже всі цілі були рівні, в контратаці вони ловлять воротаря поодинці, і вони не стріляють його, тому Я сказав Помпіліо: «Будь ласка, один захист чотирьох, не йдіть, щоб поставити лінію з трьох, які б'ють нас. - Коли один стрибає на корт, він вже входить з точкою, один виходить шукати дві точки, але це те, що Осоріо залишив відкритим на ногах».

Цієї середи Америка де Калі повернулася Олександра Гімарайнса офіційним через свої соціальні мережі. Бразильський тренер добре пам'ятається в «Рудні дияволи», оскільки він був чемпіоном турніру з закінчення 2019 року.

«Учитель вже підписав і, як очікується, проведе своє перше тренування цієї п'ятниці на майданчику Cascajal Sports», - оголосила «Ескарлата» команда в другій половині дня цього квітня 6.

Місія тренера полягатиме в тому, щоб максимально використати наступні шість дат Ліги BetPlay, щоб претендувати на півфінальні домашні пробіги . У попередньому перегляді наступного дня Америка займає 12 квадратних з 18 очками , на три менше, ніж Атлетіко Букараманга , яка займає останнє місце на фінальних етапах чемпіонату.

Alexandre Guimaraes retornó a la dirección técnica de América. Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez REUTERS

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