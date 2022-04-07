Ось як Толіма зіграла проти Атлетико Мінейро у дебюті в 2022 році Copa Libertadores

Минулої ночі Deportes Tilima відбулася прем'єра в цьому новому виданні Copa Libertadores, він зробив це як місцевий житель і проти сильної команди, як Атлетико Мінейро. Завдання полягало в тому, щоб тримати дугу в нулях, але цього не було досягнуто. Команда не уточнила, крім того, що у них було кілька варіантів забити, і їх гра зменшилася хорошими показниками бразильців. Два голи проти зробили дебют своєї мрії неможливим, і тепер їм доведеться виправити шлях проти двох інших команд, що складають групу D: América de Mineiro та Independiente del Valle.

Вчорашня поразка стала підтвердженням поганого часу, який колумбійський футбол переживає на міжнародному рівні. Крім того, що є імена, які виділяються зовні, реальність полягає в тому, що зсередини речі погані. Ті, хто очолював Ернан Торрес , були на дуже низькому рівні, хоча часом їм вдавалося вторгнутися в протилежну область і завдати певної шкоди. Не було ніякого зв'язку, тим більше натхнення, і приказка має сенс у цій зустрічі: хто їх не робить, бачить, що вони роблять.

Толіма мала прийнятну продуктивність протягом перших хвилин, прагнучи створити швидкі переходи між обороною та атакою, вони наблизилися до забивання балів, за 35 хвилин, але неймовірно, Майкл Ренгель пропустив цей варіант. Помилка, яка викликає біль у животі. Потім відбулася демонстрація влади бразильців. Загальна машина. Вони відкрили скоринг в останні хвилини першого тайму з тим, що було їх єдиним фінішем за 45 хвилин. Толімани були холодними після неправильного вибору Ренгеля, і їм було б важко реагувати.

Вільна оборона і погано скоординований високий тиск. Першим голом бразильців стала робота Саваріно, яка зв'язалася з Начо Фернандес проникнути у простір між двома захисниками Толіми і просто зуміла забити. Серйозне відволікання від піджаосів, які хотіли контратакувати, залишило їх лінії дуже розкритими. У другому таймі оцінки були повністю втрачені, і саме так Дієго Годін допоміг Чече забити кінцевий гол, внутрішнім краєм, без тиску будь-якого супротивника.

Ернан Торрес залишався твердим в ідеї контрудару, і команда була пов'язана, оскільки Атлетико Мінейро зумів передбачити свої наміри та протидіяти стратегії. DT був впертим у тому, що не хотів шукати зміни в ігровій моделі, знаючи, що вони програють. Толімани захопилися відчаєм і в кінцевому підсумку нічого не грали. З перемогою бразильців команда на чолі з Антоніо Мохамедом стала першою командою з цієї країни, яка забила Толіму для Копа Лібертадорес на стадіоні Мануель Мурільо Торо. Шість бразильських команд ступили на «Толіму», і жодна не встигла забити: Греміо (2007), Коринтян (2011), Крузейро (2011), Атлетико Паранаенсе (2019) та Internacional (2020).

Це перша гра, яку Deportes Tilima програв вдома, для Копа Лібертадорес після п'яти ігор, не роблячи цього, додав дві перемоги та три нічиї. Останнім суперником, який бив їх у Ібаге, був Independiente Santa Fe, для континентального турніру, у матчі, який закінчився 1 - 2 на користь боготанців. Це було 9 квітня 2013 року. Після цього матчу команда прийме Агілас Дорадас у своєму рідному місті, на місцевому турнірі, а наступного тижня вони поїдуть до Еквадору, щоб зіткнутися з Індепендієнте дель Валле, який дебютував перемогою проти Амеріки Мінейро, в Бразилії.





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