«Їм дають імпровізацію»: Гібралран Рамірес Рейес розгромив Шейнбаум на подію щодо реформи електроенергії

Несвоєчасно кілька чиновників, пов'язаних з четвертим перетворенням (4 квартал) запросили громадян взяти участь у мітингу 6 квітня біля пам'ятника Революція на підтримку реформи електроенергії , яку сприяв президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO).

Серед людей, які сприяли цій зустрічі, була глава уряду Мехіко Клаудія Шейнбаум Пардо, яку жорстко критикували за те, що вона поділилася плакатом у своїх соціальних мережах, а також закликала населення бути присутнім.

Після події було зроблено кілька відповідей різними персонажами, включаючи членів Національного руху регенерації (Морена), які виступили проти рішень, прийнятих Q4.

Таким був випадок політичного аналітика Гібралана Раміреса Рейєса, який не витрачав часу і кинувся проти столичного президента за участь у цьому мітингу. Крім того, він також нагадав, що Альфонсо Рамірес Куеллар вирішив запросити на цю ж зустріч, але з метою поговорити про відкликання мандату.

«Рамірес Куеллар закликає до мобілізації для відкликання та Клаудії Шейнбаум для електричної компанії. Щоїм найкраще, це, безсумнівно, імпровізація та крик «президента», - написав науковий співробітник Національного автономного університету Мексики (UNAM).

Los personajes se manifestaron en redes sociales (Foto: Twitter)

Ще однією людиною, яка виявила своє невдоволення, була журналістка Азуцена Уресті. Через свій акаунт у Twitter він поділився кількома зображеннями та відео. В одному з цих матеріалів можна побачити два ботарги, один - президент столиці, а інший Лопес Обрадор танцює під ритм барабанів.

Ще одним комунікатором, який також підкреслив порушення цієї події, був Хоакін Лопес-Доріга, який показав відео, на якому показано нібито «вивезли» вантажівки, які відвідували пам'ятник Революції. «Це есе для недільної консультації», - написав він.

Хорхе Беррі, радіожурналіст, назвав «неприємною» промовою, що С. Хайнбаум Пардо надав, не побоюючись наслідків своїх слів, поставив під сумнів роботу директорів INE і запевнив, що у них «немає моралі авторитет»; він також зазначив, що своїми діями «ненавидять участь людей», щоб коробки нібито були розміщені в прихованих місцях і надавали мало гласності консультації.

«Як неприємно бачити когось, кого ви вважали розумним, висловлювати мову ненависті, але перш за все, підпорядкування комусь менш розумному. Переконливий фанатизм @Claudiashein, який вже втратив будь-який переслід демократа», (sic), - написав він.

(Foto: Twitter)

Під час заходу Клавдія Шейнбаум взяла слово і запевнила, що була на заході як чиновником, так і громадянином , тому що вона була обрана представляти народну волю. «Я тут як громадянин, але і як глава уряду. Мене обрали очолити уряд, який би припинив корупцію та відходи правителів», - сказала вона.

Ці слова піддався критиці політолог Деніз Дрессер, яка вказала на порушення столичного президента, такі як порушення виборчої заборони на акти прозелітизму.

«Я тут як громадянин, але і як глава уряду, порушуючи Конституцію, ігноруючи виборчу заборону, займаюся політичним прозелітизмом, запобіганим законом, тому що, як і президент, якого я шаную, законність для мене не має значення, і не буде мені хвилювати, якщо я президент», - написав також письменник.

До кінця заходу він підтвердив свою підтримку можливої виборчої реформи , яку запропонує президент, яка вимагатиме, щоб радники проголосували виборчими виборами. Як тільки президент завершив свою подію, Євгенія Леон співала мексиканський національний гімн.

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