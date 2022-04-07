Венесуельська опозиція заперечувала погрози Чавісмо ув'язнити Хуана Гуайдо

El líder opositor venezolano Juan Guaidó habla hoy durante una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). EFE/RAYNER PEÑA R

Венесуельськаопозиція на чолі з Хуаном Гуайдо відкинула в четвер «новий натиск» режиму проти тимчасового президента та групи, що супроводжує його, якого генерал-контролер Карибської країниЕлвіс Аморозо, оголосила, що буде денонсувати передбачувану крадіжку ресурсів з парламенту в період, коли античавістський блок був відповідальний (2016-2021) і навіть погрожував ув'язненням лідера опозиції.

«Заява пана Елвіса Аморозо, санкціонована Департаментом казначейства США за кредитування себе шахрайством з боку нелегітимних Національних установчих зборів, є частиною систематичної моделі політичних переслідувань проти керівництва опозиції у Венесуелі», - йдеться в опозиційному секторі заяву.

Під час презентації свого щорічного звіту про управління до Законодавчого органу в середу Аморосо заявив, що «попередня рада директорів», яка була в Національній асамблеї (АН, Парламент) на чолі з Гуайдо, «вкрали навіть кабелі, вони демонтували всю цю Національну асамблею».

«Ми підемо в Генеральну прокуратуру найближчими тижнями, щоб зробити все можливе, щоб ці панове раз і назавжди опинилися за гратами», - сказав він.

Ця заява античавістська група продовжує, «демонструє відсутність верховенства права, незалежності суддів та гарантій при здійсненні громадянських і політичних прав у Венесуелі».

Una sesión de la Asamblea Nacional (Archivo)

Він зазначив, що ця «нова атака диктатури» відбувається в контекстінедавнього візиту прокурора Міжнародного кримінального суду (ICC) Каріма Хана до Венесуели, де він оголосив про встановлення офісу для продовження розслідування передбачуваних злочинів проти людяності в країни.

«Ось так діє диктатура у Венесуелі: з одного боку, вона імітує оновлення у Верховному суді юстиції, яке прагне ухилитися від правосуддя та запобігти розслідуванню ланцюга командування за злочини проти людяності, а з іншого боку, цей самий ланцюжок командувань переслідує, переслідує та залякує представників демократичної опозиції з каналу держави», - запевнив він.

Противникинасторожили агентства та міжнародне співтовариство, що якби в найближчі кілька днів «щось трапилося» з Гуайдо або одним з лідерів опозиції, «це буде під відповідальність диктатора Ніколаса Мадуро».

7 січня парламент більшості Чавіста створив спеціальну комісію, яка протягом місяця розслідувала «злочини», нібито вчинені опонентами на чолі з законодавчим органом за останні п'ять років.

4 березня АН підтвердив свою вимогу, щоб правосуддя здійснювало «силі дії» проти Гуайдо, якого вони звинувачували у «злочини проти Республіки», між 2016 і 2021 роками, коли він був депутатом.

(З інформацією від EFE)

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