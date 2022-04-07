Міністр закордонних справ України попросив НАТО важке озброєння, щоб запобігти подальшим різанинам, таким як Бучі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у четвер, що на своїх зустрічах з союзниками по НАТО в Брюсселі він має три пункти порядку денного: «зброя, зброя та зброя».
«Мій порядок денний дуже простий, в ньому є лише три питання: зброя, зброя та зброя», - сказав він після прибуття в штаб-квартиру Атлантичного Альянсу.
Кулеба запевнив, що «останніми тижнями українська армія і вся українська нація показали, що ми вміємо боротися, вміємо перемагати, але без стійкого і достатнього постачання зброї, про яку просила Україна, ці перемоги будуть супроводжуватися величезними жертвами».
Глава української дипломатії, на гастролях по Європі, заявив, що «найкращий спосіб допомогти Україні зараз — забезпечити її всім необхідним для стримування (президента Росії Володимира) Путіна та поразки російської армії в Україні, щоб війна не загострилася далі».
Зокрема, він зазначив, що Україні потрібні, зокрема, авіаційні, протикорабельні ракети, особиста бронетехніка та важкі системи ППО.
«Я думаю, що лікування, яке пропонує Україна, справедливо: ви даруєте нам зброю, ми жертвуємо своїм життям і війна міститься в Україні», - сказав він.
Кулеба вважав, що ніякої різниці між оборонною та наступальною зброєю не повинно бути, «оскільки будь-яка зброя, яку використовує українська армія проти іноземного агресора, є оборонною за визначенням».
«Тож ця відмінність між наступальною та оборонною не має сенсу, коли мова йде про ситуацію в моїй країні. Тікраїни, які кажуть, що ми збираємося забезпечити Україну оборонною зброєю, але ми не в змозі дати їй наступальну зброю, є лицемірними. Це просто несправедливий і невиправданий підхід», - сказав він.
Про Німеччину він визнав, що зробив «революційний крок, змінивши свою позицію від взагалі не надання зброї до допущення певних поставок і забезпечення України, зокрема, протитанковою зброєю».
«Однак зрозуміло, що Німеччина може зробити більше, враховуючи свої резерви та можливості, і ми працюємо з урядом Німеччини, щоб забезпечити нас додатковою зброєю», - сказав він.
Щодо санкцій проти Росії він заявив, що крок вперед був зроблений і що лише тиждень тому запропоновані обмежувальні заходи були набагато слабкішими.
Однак він наполягав на введенні повного ембарго на російський газ і нафту, на вигнанні всіх російських банків з міжнародної системи Swift і на закритті всіх портів російським кораблям і товарам за мінімальними винятками на основі гуманітарних підстав.
«Чесно кажучи, я сподіваюся, що ми знову не зіткнемося з ситуацією, в якій для посилення тиску санкцій нам потрібні звірства, такі як Буча, і що вони вражають та впливають на інших партнерів до того, що вони відчувають, і кажуть, що збираються ввести нові санкції», - сказав він.
Він закликав українців не платити «своїм життям, здоров'ям і стражданнями» за нові санкції проти Росії.
Країни НАТО надають зброю Україні, але Альянс також прагне діяти завбачливо, щоб не брати участь у тотальній війні проти Росії.
(З інформацією від EFE)
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