Міністр закордонних справ України попросив НАТО важке озброєння, щоб запобігти подальшим різанинам, таким як Бучі

Miembros del servicio ucraniano operan un obús 2A65 Msta-B durante ejercicios de artillería y antiaéreos cerca de la frontera con Crimea anexionada por Rusia en la región de Kherson, Ucrania, en esta imagen de mano publicada el 28 de enero de 2022. Servicio de Prensa de la Operación de Fuerzas Conjuntas/Handout vía REUTERS - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у четвер, що на своїх зустрічах з союзниками по НАТО в Брюсселі він має три пункти порядку денного: «зброя, зброя та зброя».

«Мій порядок денний дуже простий, в ньому є лише три питання: зброя, зброя та зброя», - сказав він після прибуття в штаб-квартиру Атлантичного Альянсу.

Кулеба запевнив, що «останніми тижнями українська армія і вся українська нація показали, що ми вміємо боротися, вміємо перемагати, але без стійкого і достатнього постачання зброї, про яку просила Україна, ці перемоги будуть супроводжуватися величезними жертвами».

Глава української дипломатії, на гастролях по Європі, заявив, що «найкращий спосіб допомогти Україні зараз — забезпечити її всім необхідним для стримування (президента Росії Володимира) Путіна та поразки російської армії в Україні, щоб війна не загострилася далі».

“Armas, armas y armas”, el pedido del canciller de Ucrania a la OTAN REUTERS

Зокрема, він зазначив, що Україні потрібні, зокрема, авіаційні, протикорабельні ракети, особиста бронетехніка та важкі системи ППО.

«Я думаю, що лікування, яке пропонує Україна, справедливо: ви даруєте нам зброю, ми жертвуємо своїм життям і війна міститься в Україні», - сказав він.

Кулеба вважав, що ніякої різниці між оборонною та наступальною зброєю не повинно бути, «оскільки будь-яка зброя, яку використовує українська армія проти іноземного агресора, є оборонною за визначенням».

«Тож ця відмінність між наступальною та оборонною не має сенсу, коли мова йде про ситуацію в моїй країні. Тікраїни, які кажуть, що ми збираємося забезпечити Україну оборонною зброєю, але ми не в змозі дати їй наступальну зброю, є лицемірними. Це просто несправедливий і невиправданий підхід», - сказав він.

Про Німеччину він визнав, що зробив «революційний крок, змінивши свою позицію від взагалі не надання зброї до допущення певних поставок і забезпечення України, зокрема, протитанковою зброєю».

«Однак зрозуміло, що Німеччина може зробити більше, враховуючи свої резерви та можливості, і ми працюємо з урядом Німеччини, щоб забезпечити нас додатковою зброєю», - сказав він.

Kuleba consideró que no deben hacerse diferencias entre las armas defensivas y ofensivas REUTERS

Щодо санкцій проти Росії він заявив, що крок вперед був зроблений і що лише тиждень тому запропоновані обмежувальні заходи були набагато слабкішими.

Однак він наполягав на введенні повного ембарго на російський газ і нафту, на вигнанні всіх російських банків з міжнародної системи Swift і на закритті всіх портів російським кораблям і товарам за мінімальними винятками на основі гуманітарних підстав.

«Чесно кажучи, я сподіваюся, що ми знову не зіткнемося з ситуацією, в якій для посилення тиску санкцій нам потрібні звірства, такі як Буча, і що вони вражають та впливають на інших партнерів до того, що вони відчувають, і кажуть, що збираються ввести нові санкції», - сказав він.

Він закликав українців не платити «своїм життям, здоров'ям і стражданнями» за нові санкції проти Росії.

Країни НАТО надають зброю Україні, але Альянс також прагне діяти завбачливо, щоб не брати участь у тотальній війні проти Росії.

(З інформацією від EFE)

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