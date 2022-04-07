«Верховний суд не дбає про мир»: жертви псевдоніма Отоніеля

Організація жертв «Somos Genesis», яка об'єднує людей, постраждалих від військових та воєнізованих операцій в регіоні Ураба та Нижня Атрато Чокоано, видала лист від 7 квітня 2022 року, в якому він не погодився з рішенням Верховного Суду про звільнення екстрадиції Дайро Антоніо Усуги, псевдонім Отоніель, колишній глава клану Перської затоки.

Слід нагадати, що кілька днів тому Касаційна палата Кримінального суду Верховного Суду заперечувала виклик захисту псевдоніма Отоніеля за неекстрадицію в США. Вищийсуд ратифікував суддя Дієго Еудженіо Корредор,щоб продовжити процес, який зараз знаходиться на стадії заключення аргументів, щоб видати концепцію з цього питання.

У своєму листі організація жертв заявила, що було багато випадків, коли намагалася зупинити судовий процес проти воєнізованого начальника. Мета колективу полягає в тому, щоб Отоніель відремонтувати жертв у Колумбії та сприяти правді, а не повторенню збройного конфлікту.

«Ми прийшли тому, що наші твори здаються недостатніми, щоб побачити, чи мають наші слова сенс у багатьох законам, договорах, процедурах, тому, що вони називають юриспруденцією, які здаються твердими стінами, що перешкоджають правді і справедливості, для нашого життя і наших територій», - сказали вони.

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Щоб відзначити День жертв 9 квітня, члени організації «Somos Genesis» подорожували з Ураби до Боготи, які кажуть, що коли вони прибули до столиці Республіки, вони знайшли звістку про вищий суд. «Ми ще не засвоїли уроків минулого. Реальна і процедурна істина прихована від жертв і від колумбійського суспільства. Кілька виграють від істини в Сполучених Штатах, яка полягає лише в торгівлі наркотиками, а також доставка грошей і маршрутів. Ітут нам все ще залишається брехня, яка робить все гірше».

В інших пунктах комюніке жертви зазначають, що роль Спеціальної юрисдикції за мир (JEP) буде важливою для запобігання екстрадиції цлану Перської затоки. «JEP не повинен звертатися до Верховного Суду, він повинен обумовлювати і вимагати призупинення екстрадиції Отоніеля , поки тут не буде здійснено правосуддя. Ні помсти ні з Отонієлом, ні військовим, ні поліцією, ні бізнесменами, ні політиками, ні, можливо, апаратом юстиції, які беруть участь у процесі.

Це рішення Верховного суду завдасть нового удару по миру, кажуть з організації. «Я знаю, що з правдою ми можемо подорожувати як країна до миру. Сьогодні правда і мир розриваються на частини».

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Ще одна скарга, подана в публічному комюніке, - це постійне виключення та ревіктимізація в судових процесах, які рухаються до безкарності. «Наші жінки, жертви сексуального насильства, не мають значення. Наші зниклі та вбиті не мають значення. Наші набрані діти та молодь не мають значення. Наші переміщення або обмеження не мають значення. Знищення наших лісів, вод, тварин, значення не має. Колумбія не має значення, мир не має значення», - підкреслили вони.

Нарешті, документ, підписаний 46 селянськими, корінними, афро-нащадками та жіночими організаціями, залишає низку запитань: Чому його не уточнюють і не судять тут, у Колумбії? Скільки отонілів починає з'являтися з сьогоднішнього дня? «Мир - це істини, які країна повинна знати, вона повинна знати імена деяких бізнесменів, військових секторів, поліцейських секторів та політичних секторів, які на наших територіях маскуються під клан Перської затоки», - підсумували вони.

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