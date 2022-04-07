Прем'єр-міністр Кремля визнав, що міжнародні санкції поставили Росію «в найскладнішу ситуацію за три десятиліття»

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін визнав у четвер, що його країна за три десятиліття зіткнулася з найважчим становищем через західні санкції, які покарали вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого і забрала життя тисяч мирних жителів, багато з них вбиті російськими військами.
Західнікраїни поступово розширюють низку введених економічних заходів, щоб спробувати змусити Росію припинити військові дії в Україні та вивести свої сили.
Москва описує свої дії в Україні як «спецоперацію» , яка, за його словами, призначена не для того, щоб займати територію, а скоріше знищити військовий потенціал свого сусіда і захопити тих, хто вважає небезпечними націоналістами.
«Без сумніву, нинішню ситуацію можна було б охарактеризувати як найскладнішу за три десятиліття для Росії», - сказав Мішустін в Думі, або нижній палаті парламенту. «Такі санкції не застосовувалися навіть у найтемніші часи холодної війни».
Західнісанкції вже ізолювали Росію від глобальної фінансової мережі і залишили кілька її великих банків без доступу до міжнародної банківської системи обміну повідомленнями SWIFT, в той час як деякі купці почали відмовлятися від поставок російської нафти, посиливши тиск на фінанси Москви.
До недавніх санкцій Росія очікувала в цьому році профіцит бюджету в 1,3 трлн рублів ($17 млрд), що еквівалентно 1% валового внутрішнього продукту. У четвер Мішустін заявив, що Росія витратить все, що заробляє в цьому році, на державну допомогу.
Уряд поки що поклав понад 1 трлн рублів на антикризову допомогу бізнесу, соціальні виплати та сім'ям з дітьми, з яких 250 мільярдів підуть на державну допомогу для російських залізниць.
Росія запровадила контроль над капіталом у відповідь за санкції, що робить майже неможливим для іноземних інвесторів продавати свої активи, як промислові, так і фінансові, якщо вони вирішать вийти з країни.
» Якщо їм доведеться піти, виробництво повинно продовжувати працювати, оскільки воно забезпечує робочі місця. Там працюють наші громадяни», - сказав Мішустін. Кремль припустив, що він може націоналізувати активи західних інвесторів, які вирішили піти.
Оскільки деякі з компаній, що виїжджають, передають свої акції російським компаніям, сказав Мішустін, ситуація дає простір для нових можливостей для бізнесу.
«Наша фінансова система, життєва кров всієї економіки, чинила опір», - сказав Мішустін. «Фондовий ринок і рубль стабілізуються. Я сумніваюся, що будь-яка інша країна протистояла б цьому. Ми робимо».
(з інформацією від Reuters)
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