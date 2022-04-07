Прем'єр-міністр Кремля визнав, що міжнародні санкції поставили Росію «в найскладнішу ситуацію за три десятиліття»

El primer ministro de Rusia, Mijaíl Mishustin, pronuncia un discurso durante una sesión de la Duma, la Cámara baja del Parlamento, en Moscú, Rusia. 7 de abril, 2022. Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool via REUTERS

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін визнав у четвер, що його країна за три десятиліття зіткнулася з найважчим становищем через західні санкції, які покарали вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого і забрала життя тисяч мирних жителів, багато з них вбиті російськими військами.

Західнікраїни поступово розширюють низку введених економічних заходів, щоб спробувати змусити Росію припинити військові дії в Україні та вивести свої сили.

Москва описує свої дії в Україні як «спецоперацію» , яка, за його словами, призначена не для того, щоб займати територію, а скоріше знищити військовий потенціал свого сусіда і захопити тих, хто вважає небезпечними націоналістами.

Las sanciones occidentales ya han aislado a Rusia de la red financiera mundial y han dejado a varios de sus principales bancos sin acceso al sistema internacional de mensajería bancaria SWIFT, mientras que algunos comerciantes han empezado a rechazar cargamentos de petróleo ruso, intensificando la presión sobre las finanzas de Moscú. REUTERS/Maxim Shemetov REUTERS

«Без сумніву, нинішню ситуацію можна було б охарактеризувати як найскладнішу за три десятиліття для Росії», - сказав Мішустін в Думі, або нижній палаті парламенту. «Такі санкції не застосовувалися навіть у найтемніші часи холодної війни».

Західнісанкції вже ізолювали Росію від глобальної фінансової мережі і залишили кілька її великих банків без доступу до міжнародної банківської системи обміну повідомленнями SWIFT, в той час як деякі купці почали відмовлятися від поставок російської нафти, посиливши тиск на фінанси Москви.

До недавніх санкцій Росія очікувала в цьому році профіцит бюджету в 1,3 трлн рублів ($17 млрд), що еквівалентно 1% валового внутрішнього продукту. У четвер Мішустін заявив, що Росія витратить все, що заробляє в цьому році, на державну допомогу.

El gobierno ha prometido hasta ahora más de 1 billón de rublos en ayudas anticrisis a las empresas, en pagos sociales y a las familias con hijos, de los cuales 250.000 millones se destinarán a ayudas estatales para los ferrocarriles rusos. REUTERS/Kacper Pempel REUTERS

Уряд поки що поклав понад 1 трлн рублів на антикризову допомогу бізнесу, соціальні виплати та сім'ям з дітьми, з яких 250 мільярдів підуть на державну допомогу для російських залізниць.

Росія запровадила контроль над капіталом у відповідь за санкції, що робить майже неможливим для іноземних інвесторів продавати свої активи, як промислові, так і фінансові, якщо вони вирішать вийти з країни.

» Якщо їм доведеться піти, виробництво повинно продовжувати працювати, оскільки воно забезпечує робочі місця. Там працюють наші громадяни», - сказав Мішустін. Кремль припустив, що він може націоналізувати активи західних інвесторів, які вирішили піти.

”Nuestro sistema financiero, la savia de toda la economía, ha resistido”, dijo Mishustin. “El mercado de valores y el rublo se están estabilizando. Dudo que cualquier otro país hubiera resistido esto. Nosotros sí”. EFE/EPA/ALEXANDER ASTAFYEV / GOVERNMENTAL PRESS SERVICE / SPUTNIK EFE

Оскільки деякі з компаній, що виїжджають, передають свої акції російським компаніям, сказав Мішустін, ситуація дає простір для нових можливостей для бізнесу.

«Наша фінансова система, життєва кров всієї економіки, чинила опір», - сказав Мішустін. «Фондовий ринок і рубль стабілізуються. Я сумніваюся, що будь-яка інша країна протистояла б цьому. Ми робимо».

(з інформацією від Reuters)

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