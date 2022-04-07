Таємниця Ель-Тахіна: що б спричинило крах доіспаномовного міста

Національний інститут антропології та історії (INAH) та Міністерство культури виявили, що одна з можливих причин зникнення доіспаномовного міста Ель-Тахін може бути пов'язана з сонячним явищем будівлі Нічос, який знаходиться в межах нинішньої археологічної зони. Це пам'ятник, який був встановлений з наміром попросити богів «баланс між природою і людиною в час повеней та змін у навколишньому середовищі».
Установа оприлюднила гіпотезу у заяві, опублікованій 7 квітня 2022 року, в якій також зазначено, що близько 10 століття (900 рік) «зміна клімату, відома як середньовічний теплий період», що спричинило хаос не тільки в мезоамериканській області, але і в частині Європи континентальні та інші віддалені місця.
Одним з наслідків цієї події стало підвищення «температури», що викликало повені, які навіть призвели до відмови від великих населених пунктів. Цевипадок священного міста, яке зараз відоме як Археологічна зона Ель-Тахін, в Папантлі, Веракрус».
До такого висновку дійшли завдяки роботі, проведеної фахівцями в області, яка вважається об'єктом Всесвітньої спадщини. Дослідженняполягало в поєднанні «стародавньої кліматичної інформації, археологічних даних, зібраних на місці , та результатів більш ніж 11 років досліджень, проведених з LIDAR», технологічного інструменту для виявлення та вимірювання об'єктів за допомогою лазерних точок.
З іншого боку, археолог Патрісія Кастільо Пенья, дослідник Центру ІНАХ Веракрус та академічний директор Археологічної зони, стверджує, що «як місту, настільки важливому в ритуальності та житті свого часу, заважало функціонувати і направив своїх жителів відмовитися від запитів на його боги, які вони робили з двох фундаментальних будівель: «Південна гра в м'яч» та «Будівництво ніш».
Крім того, він додав, що обидві конструкції є не тільки «найбільш монументальними у всій ядерній зоні Ель-Тахіна, але вони також є останніми, побудованими між 800 і 1100 р. н.е.» Це означає, на думку фахівця, що якщо врахувати, що вони були засобами контакту з «божественним, з сонцем, водою та вітром, вони, мабуть, були зведені в пошуках балансу природного середовища, яке було порушено».
Дослідник також підкреслив, що Будівля Ніхоса було розроблено з наміром оцінити сонячні явища, що відбуваються протягом кварталу року, «події, які іноді можуть збігатися, наприклад, з рівнодення та сонцестояннями, і під час яких відбувається поступове освітлення будівля. долатиноамериканського».
Також було виявлено, що точність така, що «цей ефект триває сім хвилин, протягом яких сонце, що сходить, пов'язане з божеством Кецалькоатль, висвітлює кожне з семи тіл Будівлі Ніш зверху вниз, поки воно не торкнеться землі і не контактує з людьми».
Завдяки роботі, виконаній через LIDAR, вдалося знайти «оригінальні доступи до ядерної зони Ель-Тахін, один з яких знаходився на західному фасаді будівлі Нічос». З іншого боку, у заяві детально про те, що експерти змогли теоретизувати, що «протягом кварталу року приблизно 300 людей, 150 на східній площі та 150 на заході, оточили пам'ятник, сподіваючись стати свідком поступового освітлення з його фронту, або ефект коронації, який виникає ззаду, коли сонце прикидається, що осідає на вершині підвалу».
Додається, що гра Pelota Sur також стала важливою подією, оскільки крім «змагальної гри», в доіспаномовні часи існувала ритуальна гра з м'ячем, в якій учасники просили певну користь, наприклад, щоб повені повинні зупинитись, а натомість їм довелося запропонувати щось священне богам».
Нарешті, робиться висновок, що Ель-Тажин - це археологічний об'єкт, який має велике значення, в якому «досліджено лише крихітну частину його 1,221 гектара, тому все ще існує можливість знайти нові структури, які розповідають нам про тісний зв'язок, який мав стародавнє місто з людським, природним і божественне».
ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: