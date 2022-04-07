Таємниця Ель-Тахіна: що б спричинило крах доіспаномовного міста

Національний інститут антропології та історії (INAH) та Міністерство культури виявили, що одна з можливих причин зникнення доіспаномовного міста Ель-Тахін може бути пов'язана з сонячним явищем будівлі Нічос, який знаходиться в межах нинішньої археологічної зони. Це пам'ятник, який був встановлений з наміром попросити богів «баланс між природою і людиною в час повеней та змін у навколишньому середовищі».

Установа оприлюднила гіпотезу у заяві, опублікованій 7 квітня 2022 року, в якій також зазначено, що близько 10 століття (900 рік) «зміна клімату, відома як середньовічний теплий період», що спричинило хаос не тільки в мезоамериканській області, але і в частині Європи континентальні та інші віддалені місця.

Одним з наслідків цієї події стало підвищення «температури», що викликало повені, які навіть призвели до відмови від великих населених пунктів. Цевипадок священного міста, яке зараз відоме як Археологічна зона Ель-Тахін, в Папантлі, Веракрус».

Pirámide de los Nichos, una construcción clave para entender la historia de la Zona Arqueológica. (Foto: INAH)

До такого висновку дійшли завдяки роботі, проведеної фахівцями в області, яка вважається об'єктом Всесвітньої спадщини. Дослідженняполягало в поєднанні «стародавньої кліматичної інформації, археологічних даних, зібраних на місці , та результатів більш ніж 11 років досліджень, проведених з LIDAR», технологічного інструменту для виявлення та вимірювання об'єктів за допомогою лазерних точок.

З іншого боку, археолог Патрісія Кастільо Пенья, дослідник Центру ІНАХ Веракрус та академічний директор Археологічної зони, стверджує, що «як місту, настільки важливому в ритуальності та житті свого часу, заважало функціонувати і направив своїх жителів відмовитися від запитів на його боги, які вони робили з двох фундаментальних будівель: «Південна гра в м'яч» та «Будівництво ніш».

Крім того, він додав, що обидві конструкції є не тільки «найбільш монументальними у всій ядерній зоні Ель-Тахіна, але вони також є останніми, побудованими між 800 і 1100 р. н.е.» Це означає, на думку фахівця, що якщо врахувати, що вони були засобами контакту з «божественним, з сонцем, водою та вітром, вони, мабуть, були зведені в пошуках балансу природного середовища, яке було порушено».

El comunicado agrega los cambios de temperatura provocaron inundaciones que llevaron e incluso el abandono de grandes centros de población. (Foto: INAH)

Дослідник також підкреслив, що Будівля Ніхоса було розроблено з наміром оцінити сонячні явища, що відбуваються протягом кварталу року, «події, які іноді можуть збігатися, наприклад, з рівнодення та сонцестояннями, і під час яких відбувається поступове освітлення будівля. долатиноамериканського».

Також було виявлено, що точність така, що «цей ефект триває сім хвилин, протягом яких сонце, що сходить, пов'язане з божеством Кецалькоатль, висвітлює кожне з семи тіл Будівлі Ніш зверху вниз, поки воно не торкнеться землі і не контактує з людьми».

Завдяки роботі, виконаній через LIDAR, вдалося знайти «оригінальні доступи до ядерної зони Ель-Тахін, один з яких знаходився на західному фасаді будівлі Нічос». З іншого боку, у заяві детально про те, що експерти змогли теоретизувати, що «протягом кварталу року приблизно 300 людей, 150 на східній площі та 150 на заході, оточили пам'ятник, сподіваючись стати свідком поступового освітлення з його фронту, або ефект коронації, який виникає ззаду, коли сонце прикидається, що осідає на вершині підвалу».

Captura de comunicado INAH.

Captura de comunicado INAH.

Captura de comunicado INAH.

Додається, що гра Pelota Sur також стала важливою подією, оскільки крім «змагальної гри», в доіспаномовні часи існувала ритуальна гра з м'ячем, в якій учасники просили певну користь, наприклад, щоб повені повинні зупинитись, а натомість їм довелося запропонувати щось священне богам».

Нарешті, робиться висновок, що Ель-Тажин - це археологічний об'єкт, який має велике значення, в якому «досліджено лише крихітну частину його 1,221 гектара, тому все ще існує можливість знайти нові структури, які розповідають нам про тісний зв'язок, який мав стародавнє місто з людським, природним і божественне».

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