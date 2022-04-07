«Пузир», комедія про божевілля зйомки в часи пандемії

«Міхур» - сатира кіноіндустрії під час пандемії, особливо франшизи каси, які не знають, коли зупинитися. (Netflix)

Було кілька спроб зобразити пандемію у фільмах. Одні краще, інші невідомі, багато хто просто виправдає знімати з невеликими ресурсами і не вмирати від нудьги. Але The Bubble (The Bubble) - це, мабуть, перша високобюджетна комедія та відомі зірки, які критично наблизилися до божевілля, яке пережило через пандемію. Мало того: в той же час він робить сатиру про світ кіно, особливо про касові франшизи, які не знають, коли зупинитися.

У цьому випадку Cliff Beasts - це серія фільмів, винайдених для The Bubble . Успішна сага, про яку знімається шоста частина, саме тому акторський склад возз'єднується в особняку в англійській сільській місцевості, щоб мати можливість знімати всередині міхура в розпал пандемії.

Між божевілля соціальних наслідків коронавірусу та особистостями акторів зйомки стають все складнішими. Режисер, який раніше був незалежним кінорежисером, перебуває під тиском продюсера та керівників студій, тоді як всі зйомки відбуваються із зеленими екранами на задньому плані, у кислотній критичній ноті про те, як робиться нинішнє кіно.

Режисер, сценарист і продюсер - Джадд Апатов, майжегерой американської комедії за останні десятиліття: він зняв такі фільми, як Діва в 40років, Трохи вагітна, Смішні люди, Король Стейтен-Айленда і продюсував Щасливий Гілмор, Кабельний хлопець, Кращий з моїх весіль, Ведучий, Дами на війнісеред багатьох інших. Немає першокласного сучасного коміка, який не брав участь у фільмі, виробленому, режисером або написаним Апатов.

Саме режисерська слава дозволила йому зібрати такий важливий акторський склад і - не передбачаючи імен - отримати кілька дивовижних камей відомих особистостей. КаренГіллан, Ірис Апатов,Пітер Паскаль,Леслі Манн, ФредАрмізен,Девід Духовни,Кіган-Майкл Кіі КейтМакКіннон - одні з головних фігур. Переможені актори, наркомани, подружні проблеми або невимовні секрети. Знайомі історії, побачені в багатьох сатирах, хоча тут Апатув домагається моментів незвичайної лютості. Ви все ще повинні пам'ятати, що кінолюди люблять висміювати себе. У кожного є свій момент, але саме Паскаль у своїй ролі маячного актора досягає чогось поза глузування.

Фільм занадто нагадує кіновійну ( Tropic Thunder , 2008) режисера Бен Стіллера, з Стіллером, Робертом Дауні-молодшим, Джеком Блекі Томом Крузом. У порівнянні зрозуміло, що воно не на тому рівні.

Апату з деякою недовірою дивиться на світ кіно, знятий з такою кількістю зеленого екрану на задньому плані, і тим більше, що режисерів, які називають себе незалежними і відмовляються від усіх своїх принципів, щоб зробити що-небудь. Але несподівано там, де він досягає найкращих результатів, - це коли він демонструє божевілля часів пандемії, коли він переглядає кілька смішних ситуацій та авторитарних зловживань, які зазнали люди. Цей марення - це те, що врівноважує The Bubble, який не настільки оригінальний в інших аспектах і який втрачається в дуже поганих жартах, перш ніж він отримає сказати, що хоче.

У порівнянні з рештою фільмографії Джадда Апатова, цей фільм, доступний на Netflix , є поверненням, навіть з його багатьма хорошими моментами. Але коли багато хто забув те, що пережило людство за останні два роки, The Bubble може нагадати нам про деякі речі, які тут смішні, але не були насправді.

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