Автомобілі Tesla - популярний вибір серед операторів автопарку

(Bloomberg) - Автомобілі Tesla Inc. вже популярні серед любителів електромобілів та екологічно свідомих водіїв. Тепер вони також викликають інтерес компаній, які будують автопарки.

ВідHertz Global Holdings Inc. до таксистів та Департаменту поліції Нью-Йорка Tesla стає популярним, хоча і несподіваним, варіантом для оптових покупців частково завдяки їх прибутковості. Tesla на сьогоднішній день є найпопулярнішим брендом у додатку, яким керує Standard Fleet, стартап на базі Сан-Франциско, який допомагає компаніям керувати автопарками електромобілів.

«За концепцією Tesla дорожчі, але окупність настає швидше, ніж очікують люди», - сказав засновник Standard Fleet Девід Ходж, колишній інженер Apple Inc., який працював над технологією картографування компанії. «Є менші витрати на паливо та обслуговування. Ми говоримо про десятки тисяч миль, щоб пробити навіть, а не 100 000 миль».

СамаTesla переслідує продаж автопарків, які автовиробники колись вважали бізнесом останньої інстанції, оскільки орендні мережі використовували для просити основні моделі, а не більш дорогі та багатофункціональні транспортні засоби, які вважали за краще окремі покупці. Tesla має веб-сайт флоту, який сприяє меншій вартості володіння, високим значенням перепродажу та розгалуженою вантажною мережею компанії.

Оригінальнапримітка:

Автомобілі Tesla стають популярним вибором з операторами флоту

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