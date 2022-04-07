Відкликання мандату - це «скачки» AMLO до влади в 2024 році: Ріва Паласіо

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Завдяки відкликанню мандата зовсім за рогом, Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO)додасть до його списку ще одну обіцянку передвиборчої кампанії, але є й ті, хто підозрює, що він зберігає щось інше.

Останніми днями члени опозиції, журналісти чи громадянське суспільство широко обговорили це питання та вирішили просувати повідомлення про те, що не збираються на вибори, щоб віддати голосування, яке ратифікує або відстороняє президента з посади.

Вищесказане, засноване на різних аргументах як можливій вправі, яке може закінчитися його переобранням до 2024 року, або ж, вони позначили це як просту самозакохану примху лідера Четвертої Трансформації, щоб підтвердити свою популярність.

За словами Раймундо Ріви Паласіо у своїй останній колонці для Ejecentral, це виборче навчання для Лопеса Обрадора, що прямує до 2024 року, оскільки він вважав , що «немає іншої можливості проблематизувати оперативні проблеми правителів та спостерігати за їх німи можливостями та недоліки».

Foto: Cuartoscuro Andrea Murcia | Andrea Murcia

Тобто він вивчить, як частини його Національного руху регенерації (Морена) розміщуються по всій країні не тільки як установа, але якосновні частини на чолі мерів, муніципалітетів та держав, які, в свою чергу, також прагнуть позиціонувати себе після виборчого фізичні вправи.

«Виборча операція цієї неділі схожа на скачки, де трофей - це повага та вдячність президента», - це опис, який використовував мексиканський письменник.

У цьому сенсі Клавдія Шейнбаум була б однією з політик, націлених AMLO, і яка, за словами Ріви Паласіо, дуже активно сприяла анулюванні мандату «замаскованого під схвалення» або «підтримку електричного закону», який зараз обговорюється в Конгресі.

Крім того, губернатор Веракруса Куїтлауак Гарсія, а також губернатор Сонори Альфонсо Дурасо, також братиме участь, не кажучи вже про його секретарів та секретарів економіки , Тетяну Клуньє, енергетики, Росіо Нахле , культури, Алехандру Фраусто та уряду Адан Аугусто Лопес.

Foto: Cuartoscuro Graciela López | Graciela López

Виходячи з цього, зазначив журналіст, можна буде розробити «цілу нескромну державну операцію, на користь консультацій, відправну точку для організації структур та перегляду мобілізації для президентської кампанії 2024 року ».

У зв'язку з цим він запевнив, що Лопес Обрадор не хоче втрачати владу в 2024 році, перед загрозами з боку опозиції, «тому йому потрібно знати, хто він має, хто він зміцнює і що таке одноразові деталі».

У зв'язку з цим він додав, що результат консультації насправді не важливий, і він навіть позначив розмову про це як про щось «холосте», оскільки очікується участь максимум 17 мільйонів людей, а тим більше 40%, необхідних від номінального списку, щоб зробити його обов'язковим.

Ріва Паласіо розглядає це як можливість для Андреса Мануеля Лопеса Обрадора зробити процес «особистою перемогою та інструментом покарання для тих, кого він вважає опонентами».

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Andrea Murcia

Однак відкликання мандату можна вважати провальним, якщо кінцевий результат його дає участь громадянина до 7,74 відсотка; тобто лише 6,5 мільйона чоловік.

Це змусить губернаторів Морени, деякі згадані вище, провести великі мобілізаційні навчання, де їх точки можуть піднятися або впасти в пам'ятки Андреса Мануеля.

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