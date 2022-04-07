Відкликання мандата: в Сан-Луїс-Потосі вкрали 5000 бюлетенів

CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2022.- Propaganda a favor del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la revocación de mandato que se realizará el 10 de abril. FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM

На початку цієї середи відбулося крадіжка трьох посилок з бюлетенями , призначеними для консультації з відкликання мандата , яка відбудеться наступного квітня 10.

Про це повідомив Національний виборчий інститут (INE) у своїй заяві. Це пограбування відбулося на складах округу 01 Матеуала, в Сан-Луїс-Потосі. У пакетах містилося близько 5 тисяч 2 бюлетенів, які будуть прагнути поповнювати.

Взяті пакети були зафіксовані наступними сторінками, що відповідають наступним ящикам, відповідно до стандартів безпеки, прийнятих виборчою установою:

- 558- С1 фоліо 136,003 аль 137,822

- 566- С1 фоліо 142,475 аль 144 053

- 580- С1 фоліо 156,321 аль 157,923

Посадові особи автономного органу повідомили Центральні офіси INE з проханням про заміну цих офісів для використання в муніципалітеті Мексики, щоб гарантувати участь громадян цієї розмежування.

Вони також підкреслили, що інші пакети розподіляються решті суб'єкта господарювання під вартою персоналу державної громадської безпеки.

Tanto Lorenzo Córdova y Ciro Murayama han sido catalogados como opositores de la revocación de mandato (Foto: INE)

Що стосується популярної консультації, то між директорами INE та посадовими особами уряду, самопроголошеними як четверта трансформація (Q4), включаючи президент Андрес Мануель Лопес Обрадо (AMLO) сам, щодо звинувачень у передбачуваному саботажі що Інститут намагається з консультацією, оскільки він вказав на відсутність бюлетенів та ящиків, а також розташування модулів для голосування.

За словами директора INE Чіро Мураяма, який активно працював у своїх соціальних мережах, захищаючи Інститут, близько 57 000 квадратівбудуть розміщені на регулярних місцях.

«Доступні та відомі місця в колоніях, цього разу ми опублікували додаток «Locate your box» з 26 березня, ми доклали зусиль дайте громадянам інформацію, де ви знайдете свою скриньку», стверджуючи, що Інститут був предметом численних необґрунтованих критичних зауважень та дискваліфікацій.

Так само під час заходу виступили за реформу електроенергії , яка була організована для збору прихильники президента в пам'ятнику революції в середу вдень вони змусили їх говорити не тільки на користь Реформації, але і проти INE.

Las boletas fueron robadas en el estado de San Luis Potosí (REUTERS / José Luis González) REUTERS

Захід відкрився втручанням режисера Епігменіо Ібарри, який позиціонував себе як одного з найзатятіших захисників 4-го кварталу, брендових радників Лоренцо Кордова та Чіро Мураямаяк зрадників мексиканської демократії за те, що вони йдуть проти консультації відкликання Мандат.

Тож він вказав, що зміни повинні відбуватися через урну, «піднятися знову, але не зі зброєю, це вже не потрібно, а з розумом»

Також останніми днями сенатори партійної лави Movimiento Regeneración Nacional (Морена) оголосили про створення Національного фронту Народні комунікатори , з якими вони сперечалися, прагнуть дати реальну інформацію громадянам та сприяти різним досягненням президентства Лопеса Обрадора.

Він також має на меті «правдиво інформувати» громадян про відкликання мандату, оскільки вони згадували, що радники INE підтримували союз з правими сторонами для саботування процесу консультацій через політичну та медійну операцію , дозволяючи опозиційним партіям поширювати плями проти Відкликання, але не його просування.

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