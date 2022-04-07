Реєстратор оголосив, що змінить журі голосування на більш ніж 5000 таблицях

Цього четверга, 7 квітня, було оголошено, що Національний реєстр цивільного стану змінить журі голосування на наступні президентські вибори , які відбудуться в травні цього року.

Менш ніж за два місяці до виборів для обрання наступного президента та віце-президента Колумбії, Реєстратор оголосив, що журі щонайменше 5109 таблиць по всій країні будуть змінені, де людські помилки або можливі порушення були зафіксовані в завершенні E-14 форми.

За словами суб'єкта господарювання, це робиться для того, щоб забезпечити спокій і гарантії громадянам, які підуть на вибори 29 травня по всій національній території. Слід нагадати, що деякі порушення, про які повідомлялося в березні, під час виборів до Конгресу, вже знаходяться в руках Генеральної прокуратури та Генеральної прокуратури.

Реєстратор повідомив, що крім зміни присяжних, він забезпечить, щоб за кожним столом члени журі розподілялися неоднорідно з різними політичними приналежноствами.

Крім того, пріоритет буде надаватися кандидатам на президентські кампанії, політичні партії, чиновники державного сектору, працівники приватних компаній та викладачі навчальних закладів, які були приведені до присяги голосувати на минулих виборах.

«Ми збираємося зробити новий розіграш, і ми забезпечимо, щоб жодна таблиця не була однорідною в країні, ми збираємось змінювати сектори заявок, надаючи пріоритет виборчим кампаніям та політичним партіям, які матимуть всі гарантії для формування журі голосування», - сказав національний реєстратор громадянського статусу, Олександр Вега.

Згідно з інформацією, наданою суб'єктом господарювання 7 квітня, буде відібрано понад 700 000 журі, а відповідно до положень виборчого календаря на ці вибори, з 29 березня по 29 квітня просувається розіграш журі голосування.

Згадайтепорядок кандидатів по виборчій картці

У першому ряду розміщуються: перше місце займає Родольфо Ернандес, з Ліги антикорупційних губернаторів, зі своєю віце-президентською формулою Марлен Кастільо. На другому місці знаходиться Колумбія Justa y Libres з кандидатом в президенти Джоном Мілтоном Родрігесом і його формулою Сандра -де-лас-лахас Торрес. На третьому місці опинився кандидат у президентство команди в Колумбії Федеріко Гутьєррес зі своєю віце-президентською формулою Родріго Лара.

Другий ряд карти очолить коаліція Centro Esperanza з Серхіо Фахардо і Луїсом Гілберто Мурільо. Потім слід Спасіння Насьональ з кандидатом в президенти Енріке Гомес Мартінес та його формулою Карлосом Куартасом, і, нарешті, у цьому другому ряду є Історичний пакт зі своїм кандидатом у президенти Густаво Петром та кандидатом у віце-президенти Франсією Маркесом.

У третьому та останньому ряду картки знаходяться колишній губернатор Антіокії Луїс Перес та Чеферіно Москера для Колумбії П'єнса ен Гранде; за ними йдуть Інгрід Бетанкур та Хосе Луїс Еспарса, партія «Зелений кисень»; і останнє - порожнє голосування.

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