Реакції політиків на приклад Анібала Торреса на Адольфа Гітлера

Під час сесії Децентралізованої ради міністрів прем'єр-міністр Анібал Торрес використовував як хороший приклад управління нацистського геноциду Адольфа Гітлера при будівництві автомобільних доріг у Німеччині протягом 1930-х років.

«Одного разу Адольф Гітлер відвідує північну Італію, а Муссоліні показує йому автостраду, побудовану з Мілана. Гітлерпобачив це, він поїхав до своєї країни і наповнив її автострадами, аеропортами і зробив її першою в світі економічною силою», - сказав він у частині свого виступу.

Зіткнувшись з цим, різні політичні діячі висловилися, демонструючи свою досаду в цьому повідомленні.

АлексФлорес - конгресмен Вільного Перу для Аякучо

«Ганьба, яку прем'єр-міністр Анібал Торрес наводить як приклад фашистського та геноциду, як Гітлер, ми тепер розуміємо, звідки беруться помилкові заходи, такі як невдалий комендантську годину. Зрозуміло, що без ідеологічної і програмної узгодженості і змін не вдасться»

ЕдвардМалага - Розгрупований конгресмен (фіолетова партія)

«Я з жахом слухав прем'єра Анібала Торреса в Хуанкайо, публічно пов'язуючи Гітлера і Муссоліні, обох військових злочинців Це неприпустимо! Що з вами, прем'єр? Ти забув історію? Хіба ти не пішов до Національного університету Сан-Маркоса? Здається, моральна недієздатність заразна».

КарлосАндерсон - Розгрупований конгресмен (перед Podemos Перу)

«Я чув, як Анібал Торрес похвалив Гітлера та його передбачуваний жест створення дорожньої інфраструктури в Німеччині. Мені шкода сказати, що пан Торрес не знає історії, не кажучи вже про економічну історію. Його забобони змушують його ігнорувати геноцидні вчинки найбільшого вбивці в історії».

ЛучоДуран - президент партії Морадо

«Вже@anibaltorresv вдарив скельне дно. Він наводить Адольфа Гітлера як орієнтир лідерства для досягнення розвитку нації. Ми, хто вірить у #LibertadYProgreso для всіх, говоримо вам, що права людини не мають жодних можливостей. Його перебування на посаді неспроможне»

РосіоСільва Сабтіестбан - Широкий фронт

«прем'єр наводить Адольфа Гітлера як приклад розвитку та зусиль. Тепер я розумію, звідки походить його авторитарне натхнення... саме тому він хоче зменшити можливість в'язниці для злочинців до 14 років, і якщо це проти прав людини вийти з Пакту Сан-Хосе».

РічардАкунья - колишній конгресмен Альянсу за прогрес

«Неприйнятний і негуманний, Анібал Торрес наводить приклад найбільшого геноциду людства Адольфо Гітлера. Недивно, що вони не турбуються про правління своїми руками, повними крові. прем'єр повинен піти зараз!»





ЩОЩЕ СКАЗАВ АНІБАЛЬТОРРЕС?

Цебуло б не перший раз,коли прем'єр використав фігуру Адольфа Гітлера у своїх заявах. Нагадаємо, що в березні президент Ради міністрів, виступаючи проти постанови Конституційного Суду (ТК) на користь звільнення Альберто Фуджиморіпорівняв колишнього президента з диктатором Адольфом Гітлером.

«Ми повинні визнати його добрі справи, але я наведу їх як приклад: в Німеччині не Адольф Гітлер зробив його світовою державою? Цебув він, але він був засуджений не тільки німцями, а й усім світом за вчинені ним великі злочини. Ніхто не судять - в судовому порядку - за його добрі справи, його судять за злі вчинки», - сказав він тоді.

НЕТОЧНАЗАЯВА

Почувши ці заяви, експертних реакцій та аналізу не бракувало. Філософ і радіоведучий Фернандо Карвалло розкритикував версію Анібала Торреса і пояснив, що вона не точна. Він зазначив, що Конрад Аденауер, який на той час був мером Кельна (1917-1933), запропонував будівництво декількох автомагістралей.





ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ