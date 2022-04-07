Рафаель Лопес Аліага дистанціюється від Хорхе Монтойї після дискримінаційних виразів на пагорбах Ліми

Рафаель Лопес Аліага критикує заяви Хорхе Монтоя. ВІДЕО: RPP

Лідер Renovación Popular Рафаель Лопес Аліагадистанціювався від сказаного речником своєї лави на Конгресі Республіки Хорхе Монтоя, які сказали 5 квітня, що мали інформацію про те, що вони планують «спуститися з пагорбів» ,щоб грабувати Ліму, в відношення до комендантської години, накладеної урядом Педро Кастільо.

«Захід дуже важкий, дуже різкий, і це було тому, що інформація, яка доступна, якщо вона не дійшла до моїх вух, полягає в тому, що сьогодні вони планували грабувати Ліму, спуститися з пагорбів, щоб грабувати місто не тільки тут, але і в різних частинах країни, але столиця є емблематичним місцем і він повинен бути захищений», - прокоментував законодавець ЗМІ з-за меж Законодавчого палацу.

У зв'язку з цим Лопес Аліага уточнив, що це власна думка Монтої, а не про небесну партію. Він також сказав, що допитував адмірала щодо передбачуваних повідомлень розвідки, які він отримав, однак відповіді його не переконали.

«Не було жодної лавизустрічі, це була особиста думка пана Хорхе Монтоя. Я вже говорив з ним і запитав його про звіт розвідки, він відповів мені дуже смутно», - сказав він у РПП.

«Якби люди робили заворушення та грабежі, розвідувальна поліція сьогодні провела б прес-конференцію, оголосивши, що вони захопили три, чотири групи, які збиралися зробити вражаючий переполох», - продовжив він.

Про соціальну іммобілізацію 5 квітня колишній кандидат в президенти розкритикував виконавчу владу за протидію Конституції, порушивши вільний рух і право на роботу без реальних засобів до існування.

«Поставити день на примху Кастільо та всього його народу, день паралізації 10 мільйонів людей без технічної чи юридичної підтримки, - це йти проти Конституції Перу, безкоштовного транзиту, права на роботу, свободу пересування», - сказав він.

«Не було жодного захоплення передбачуваного звіту розвідки. Ось чому я прошу і адмірала Монтоя, і Кастільо пояснень, прошу їх як партію Народного поновлення. Я не бачу жодних розвідувальних дій, які матеріалізуються при захопленні передбачуваних насильницьких груп», - додав він.

Нарешті, він вибачився за висловлювання свого конгресмена. «Я прошу вибачення перед людьми Ліми за ту несправедливу фразу про пагорби, що спускаються вниз. На пагорбах живуть найгідніші, порядні, найважчі працюючі люди, які отримують максимум від ширини, ті, хто найбільше страждає в нашій країні. У нас дуже інтенсивна соціальна робота», - підсумував він.

ХОРХЕМОНТОЯ ВИМОВЛЯЄТЬСЯ

Отримавши тисячі критичних зауважень за те, що зневажливо посилався на сектор населення Ліми, Хорхе Монтоя використав свої соціальні мережі, щоб попросити своїх послідовників «не захоплюватися якимось неправильним тлумаченням у моїх заявах, я на вашому боці, і я зобов'язаний вам це».

«Було б більш ніж нерозумно пояснювати реальний вимір моєї стратегії боротьби з комунізмом», - закінчується його повідомлення. Після своєї публікації він отримав ще більше атак користувачів у Twitter за те, що не зробив mea culpa щодо своїх заяв і лише виправдовував себе неправильним тлумаченням.

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