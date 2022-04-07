«Поставити майбутнє країни під загрозу»: Деніз Рессер виступила на Законі про електротехнічну промисловість

CIUDAD DE MÉXICO, 21JUNIO2018.- Denise Dresser, politóloga y escritora, presentó en el Palacio de Minería su más reciente libro “Manifiesto Mexicano”. La escritora intenta concientizar sobre la importancia de aprender a ser ciudadano a la población mexicana. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Політолог Деніз Дрессер Герра вкотре прокоментувала Закон про електроенергетичну промисловість (LIE) , який встановлює зміну порядку відправки енергії на користь Федеральної комісії з електроенергії (CFE) , установи, очолюваної Мануелем Барлеттом Діазом.

Критика Комода виникла після обговорення у Верховному суді нації (SCJN), в якій ЛІГ було схвалено чотирма позиціями на користь і сім проти; при цьому лише один голос відсутній, щоб визнати його неконституційним.

Таким чином політичний оглядач написав наступне повідомлення через свій офіційний акаунт у Twitter: «SCJN іноді поводиться як швидкий, блискучий потяг. Але іноді це стає відкладеним, древнім, іржавим поїздом, який не прибуває вчасно для вирішальних зустрічей з історією. Сьогодні, коли він підтвердив #LeyBartlett ,він відправив Мексику до останнього автомобіля, поставивши під загрозу майбутнє країни ».

La politóloga arremetió contra la SCJN debido a la validación de la Ley de la Industria Eléctrica (Foto: Twitter/ @DeniseDresserG)

Крім того, Dresser Guerra ретвітував думки кількох користувачів Twitter, які засудили, що лише сім міністрів продемонстрували за визнання певних фракцій ЛІГ неконституційними, вважаючи, що вони порушують вільну конкуренцію та створюють недоліки у виробництві та використанні чистої енергії тому що, через навпаки, вони сприяють використанню мазуту.

«Вони посередні, служні юристи з дуже мало таблиць. Незалежно від ідеологій, SCJN заслужив суддів набагато вищої технічної якості» та «Знайактуальнішого питання сучасності, чотири міністрів Верховного суду засуджують Мексику на майбутнє мазуту, незважаючи на те, що він є владою в відновлюваній енергетиці», були деякі думки, якими поділивсяДеніз Дрессер.

Остаточне голосування видав Альфредо Гутьєррес Мена, міністр, який підтвердив, що стаття 27, розділ VI Конституції, визначає державну службу постачання електроенергії як виключну діяльність держави.

Таким чином, наступні міністри продемонстрували через недійсність ЛІГ: Хав'єр Лайнес, Хуан Луїс Гонсалес, Маріо Пардо, Маргарита Ріос, Норма Лусія Пінья, Луїс Марія Агілар та Альберто Перес; зі свого боку, чотири голоси, які схвалили проект, були голосами Ясмін Есківель, АльфретіЕррес, Артуро Залдівар Лело де Ларреа та Лоретта Ортіс, які були доповідачем проекту.

El primer apartado del proyecto fue sobre la participación de la CFE en el orden de despacho al Sistema Eléctrico Mexicano (Foto: REUTERS/Daniel Becerril) REUTERS

Перший розділ проекту був про участь ЗЗЕ в порядку відправки в Мексиканську електроенергетичну систему, тому тепер вона буде мати пріоритетне місце над приватними компаніями, враховуючи, що оскільки зміни до законодавчої бази вже не обов'язково ставити чисту енергію в першу замовлення.

ХорхеМаріо Пардо Реболледо був прем'єр-міністром, який виступив у суді, і сказав, що, на його думку,ця реформа позбавляє споживачів доступу до більш дешевої та чистої енергії . Він додав, що зміни до нормативно-правової бази для Електричної системи не гарантують, що ЗЗЕ виробляє енергію ефективніше.

Зі свого боку, міністр Норма Лусія Пінья Ернандес не поділяла методологію проекту доповідача міністра Лоретти Ортіс Альф, і на своїй посаді вона встановила, що за її критеріями зміна порядку відправлення порушує принцип вільної конкуренції.

Так само Луїс Марія Агілар також розглянула думку, що суперечить думці Лоретти Ортіс і сказав, що проголосує за визнання недійсності деяких статей ЛІД.

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