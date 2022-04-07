PNP ідентифікував і заарештував 12 причетних до нападу на приміщення в центрі Ліми

УВідділі спецслужб Національної поліції (ЄДІ) повідомили, що встановили 12 осіб, які були заарештовані під час проведення вандалізм штаб-квартири Верховного суду Ліми та Національного журі виборів.

Як відомо, із загальної кількості затриманих, 10 є дорослими і двоє є підлітками у віці 16 років. Вонибули знайдені частини комп'ютерної техніки та інших меблів, викрадених у Верховному суді Ліми, двері та вікна якого були вандалізовані камінням.

Деякі з заарештованих навіть бачили у відео та фотографіях, знятих засобами масової інформації та камерами столичного муніципалітету Ліми.

Заарештованихв ніч на вівторок, 5 квітня, були ідентифіковані як:

1. Мігель Балдеон Паласіос (39).

2. Маркос Бехар Меза (27)

3. Бетто-Сервантес Бальтазар (24).

4. Луїс Дельгадо Діас (22).

6. Себастьян Йовера Лопес (25).

7. Фарід Лопес Еймс (21).

9. Крістофер Рі Гарсія (19).

10. Джонатан Вігурія Кампос (16).

11. Луїджі Вільялобос Санчес (20).

12. Мартін Зоррілла Рондой (28).

Затримані за наказом прокуратури утримуються в Управлінні соціальних справ Директорату державної безпеки. Розслідує, чи існує якийсь зв'язок між затриманими та будь-якою політичною організацією.

ВОНИВИСТУПАЛИ Б ЯК ГУРТ

Переглянувши відео та фотографії дня, поліція не виключає, що напади були організовані та певний Виявлено рівень координації між нападниками. Зцих причин розслідування поліції може призвести до справи про організовану злочинність.

Президент судової влади Ельвія Барріос після огляду приміщення Верховного суду Лімизробила не виключають, що напад планувався.

«Згідно з оцінкою того, що ми знайшли, безсумнівно, що це було зумовлено деякими людьми, це було раніше заплановано», - пояснив він у пресі.

El diario La República tuvo acceso a imágenes de los sospechosos. | Foto: Composición (La República)

Газета La República отримала зображення кількох підозрюваних:«У нас є, наприклад, відео, в яких спостерігається, що вандали збираються разом у групи та обов'язки розподіляються, що підтверджує, що існує координація», - пояснили джерела поліції в тій же газеті.

РОЗПОЧАТОРОЗСЛІДУВАННЯ

Прокуратура оголосила, що нинішня кримінальна прокуратура розпочала попереднє розслідування щодо винних за шкоду у Вищому суді Ліми, журі національних виборів та штаб-квартирі прокуратури та інших постраждалих комерційні приміщення.

Департамент громадської безпеки столичного муніципалітету Ліма вже отримав прохання від прокуратури надіслати йому відео у вівторок, 5 квітня. Це ключові матеріали не тільки для виявлення винуватців вандалізму, а й для встановлення, чи діяли вони узгоджено і заплановано.

На даний момент відбулися деякі збіги: затримані Бетто Сервантес, Луїггі Санчес, Луїс Дельгадо та Крістофер Рі мають будинки в Серкадо де Ліма. Крім того, Мігель Балдеон та Хосе Ліньян проживають в Сан-Хуан-де-Луріганчо.

«Як це часто буває, всі заперечують, що брали участь у обуреннях, але коли їм показують відео та фотографії, де вони з'являються в повній дії, вони мовчать. Це поведінка цих типів насильницьких людей. Спочатку вони заперечують факти, потім в кінцевому підсумку здаються доказами», - розповіли поліцейські джерела перуанській газеті.

«Найскладніші - це ті, що мають комп'ютерну техніку, яку вони вкрали з офісів, що свідчить про те, що вони були не протестувальниками, а людьми, які пішли туди красти. Тому, серед інших злочинів, їм звинувачують у загостреному пограбуванні», - додали вони.

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