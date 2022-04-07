Патрісія Армендаріс насторожила ПАН за електричну реформу: «Не будемо витрачати час на образи та божевілля»

Наближаються дебати щодо реформи електроенергії в Палаті депутатів, а член Національного руху регенерації (Морена) Патрісія Армендаріз, видав попередження Національній партії дій (PAN) перед початком діалогу щодо цієї можливої законодавчої поправки.

Через свої соціальні мережі колишній учасник програми « Акула Танк » попросив синьо-білих законодавців не витрачати час на «образи і дурниці», адже, за її словами, всі готові домовитися в нижній палаті.

«Наближається дискусія щодо реформи електроенергії в палаті @Mx_Diputados. Яхочу зробити запрошення tod @s, щоб ми не витрачаємо час на образи та божевілля. У нас є робота, ми всі готові її обговорювати, і якісно», - написала бізнес-леді.

Пізніше він підтвердив, що Національний банк дій складається з «гідних громадян», які не заслуговують на те, щоб дати образ просто сперечатися з «образами та звинуваченнями» у цьому законодавчому органі.

«Втручання @AccionNacional, де мексиканське праве крило представлено гідними громадянами, які готові і не заслуговують на те, щоб дати образ просто сперечатися з образами та звинуваченнями Мексики #unacamaradigna», - сказала Мореніста.

Patricia Armendáriz utilizó sus redes sociales para mandar la alerta al PAN (Foto: Twitter)

Користувачі цієї соціальної мережі негайно кинулися проти законодавця вишневої партії і зазначили, що реформа електроенергії, яку просуває президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO), становить небезпеку для країни, і навіть міжнародні органи влади про це згадали.

Зокрема, вони поділилися заявою, яку міністр США вимагав від глави Міністерства економіки Тетяни Клаутьє, щодо можливих моментів, які Мексика не виконає ТМЕК, якщо ця зміна в енергетичному секторі буде реалізовано.

Американський чиновник також запевнив, що інвестиції до 10 мільярдів доларів будуть піддаватися ризику. «В першу чергу в об'єктах відновлюваної енергетики, як ніколи вони схильні до ризику», - йдеться в листі, підписаному Кетрін Тай.

Зазначимо, що лише минулого року 4 квітня Комітет з екології та природних ресурсів Палати депутатів виніс рішення на користь ініціативи реформи електроенергії , зазначивши, що це екологічно чиста пропозиція.

La secretaria del Trabajo de EEUU alertó sobre los males que le causaría a América del Norte la Reforma Eléctrica (Foto: EFE/LUIS TEJIDO) EFE

Під час цього діалогу думка була досить розділена, оскільки, незважаючи на те, що більшість голосів було досягнуто, щоб вважатися думкою загалом усього комітету, голосування становило 17 голосів «за», а 14 проти. Перші голоси зробили політики Морени та його союзники, лейбористські партії (PT) та Зелений еколог Мексики (PVEM). Поки другий з опозиційного блоку: PRI, PAN, PRD, MC.

Того ж дня члени Інституційної революційної партії, Партії національної дії та Партії демократичної революції оголосили під час прес-конференції, що вони представлять зустрічну пропозицію щодо електричної реформи, заявивши, що проект AMLO був «руйнівним, регресивним та забруднюючим».

З12 пунктів, запропонованих опозиційнимблоком, Морена оголосила, що вона збіглася лише з шістьма , хоча він вказав у вівторок, 5 квітня, про те, що моменти, викладені в його контрреформі, можна було проаналізувати та розглядати на думці, яка вже була розповсюджена.

Серед цих керівних принципів є підвищення доступу до електроенергії до конституційного права, і що його використання, постачання та доступні ціниє передумовою для громадян, щоб користуватися правом на воду, безпеку, продукти харчування та здоров'я.

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